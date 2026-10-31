Mercedes-Benz меняет курс: бензиновых новинок в 2027 году будет почти втрое больше электрических

Продажи электрокаров Mercedes бьют рекорды, но ставку марка делает на бензин. Alejandro Camacho B / Shutterstock.com / Fotodom

Немецкий журнал auto motor und sport проанализировал представленный инвесторам план будущих премьер Mercedes-Benz и обнаружил существенный перекос в пользу традиционных силовых установок. Согласно документу, в 2027 году немецкий производитель намерен представить почти в три раза больше автомобилей с двигателями внутреннего сгорания, чем полностью электрических моделей. При этом конкретные названия новинок не раскрываются: компания распределила их по рыночным сегментам и типам двигателей.

Наибольший разрыв ожидается в категории Core, объединяющей автомобили C- и E-классов. Здесь Mercedes-Benz планирует выпустить не менее шести моделей с ДВС, тогда как электрическая линейка пополнится только одной машиной. В более дорогом сегменте Top-End соотношение составит четыре новинки с традиционными моторами против двух электромобилей. Начальная категория Entry также получит автомобиль с двигателем внутреннего сгорания.

Состав будущей линейки попыталось спрогнозировать профильное издание MBpassion. По его информации, среди ожидаемых премьер могут оказаться открытая версия внедорожника G-класса, модернизированный GLC с мягкогибридной силовой установкой в исполнениях SUV и Coupe, а также GLA с 1,5-литровым турбированным двигателем. Кроме того, ожидается появление компактного внедорожника, условно называемого «маленьким G». Его планируют предложить покупателям как с электрической, так и с бензиновой силовой установкой.

Нынешняя стратегия заметно отличается от планов, озвученных Mercedes-Benz несколько лет назад. В 2021 году компания заявила о намерении к концу десятилетия перейти исключительно на выпуск электромобилей на тех рынках, где этому будут способствовать экономические условия. Однако в начале 2024-го производитель пересмотрел свою позицию, подтвердив, что автомобили с ДВС останутся в модельном ряду и в 2030-х годах. В 2026 году электрическую гамму марки пока пополнили две модели — GLA и удлиненный GLC, предназначенный для китайского рынка.

При этом отказ от ускоренного перехода на электротягу происходит на фоне рекордного спроса на электромобили Mercedes-Benz. В июле — сентябре 2026 года компания продала 68,4 тысячи электрических легковых машин, что на 61% превышает показатель аналогичного периода прошлого года. Доля таких автомобилей в общем объеме реализации достигла 16,8% — фактически каждый шестой проданный Mercedes-Benz оказался электрокаром. Это лучший результат за всю историю бренда, причем существенную роль в его достижении сыграл электрический GLC.

Высокий интерес к новинкам отмечается и на европейском рынке: запасы электрических GLC, CLA, GLB и GLA уже распроданы до конца 2026 года.

Однако общая ситуация с продажами немецкой марки выглядит менее оптимистично. За третий квартал реализация легковых автомобилей Mercedes-Benz уменьшилась на 8% и составила 407,2 тысячи экземпляров. Главным фактором снижения стало сокращение спроса в Китае, где продажи упали на 31%.

Вероятно, именно рыночная ситуация заставляет Mercedes-Benz сохранять приверженность бензиновым и дизельным двигателям. Несмотря на растущую популярность электрокаров, автомобили с традиционными силовыми установками по-прежнему обеспечивают производителю основную часть выручки. Поэтому полностью отказываться от них компания пока не намерена.

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