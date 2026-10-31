Исторический момент: в шорт-листе конкурса «Автомобиль года» ни одной машины с ДВС

В шорт-листе конкурса «Автомобиль года» ни одной машины с ДВС. sharfsinn / Shutterstock.com / Fotodom

Организаторы престижной европейской автомобильной премии COTY объявили перечень претендентов на победу в 2027 году. Итоги отбора оказались историческими: за все 63 года существования конкурса впервые каждый автомобиль, попавший в финальную семерку, оснащен исключительно электрической силовой установкой. То есть, впервые нет ни одного автомобиля с ДВС.

За титул «Автомобиль года в Европе — 2027» будут бороться BMW iX3, Cupra Raval, Volkswagen ID. Polo, Hyundai Ioniq 3, Kia EV2, Renault Twingo и Volvo EX60. При этом в заключительный этап не смогли пройти представители таких известных производителей, как Mercedes-Benz, Toyota и Porsche.

По мнению организаторов, сформированный шорт-лист наглядно демонстрирует изменения предпочтений европейских покупателей. Электрические модели постепенно укрепляют позиции на рынке, а особый интерес вызывают автомобили компактного класса. Предполагается, что популярность этих направлений в ближайшие годы продолжит расти.

Заключительный этап конкурса COTY-2027 запланирован на конец ноября. Испания примет финальные испытания, в ходе которых экспертное жюри оценит все семь претендентов. Имя обладателя главной награды станет известно 8 января на Брюссельском автосалоне.

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