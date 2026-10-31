"Благодетели" Марии Баталовой продолжают судиться с ней: у дочки великих артистов хотят отнять квартиру

Гитана Аркадьевна Леонтенко, Мария Баталова, Наталья Дрожжина... Фото: Анастасия ПЛЕШАКОВА.

В январе этого года ушла из жизни вдова народного артиста СССР Алексея Баталова. Гитане Аркадьевне Леонтенко было 90 лет. Их дочь Мария Баталова – инвалид детства с тяжелой формой ДЦП – живет теперь почти самостоятельной жизнью. У неё есть помощники, сиделка, которые оказывают ей физическую поддержку, но все решения Мария принимает сама. Летом она вступила в наследство после смерти матери. Ей отошли 2/3 в четырехкомнатной квартире на улице Серафимовича, 2. 1/3 этой элитной жилплощади в самом центре Москвы с видом на Кремль давно принадлежала Марии. Кроме того, она получила право взыскать долги в размере 24 миллиона рублей со своих «благодетелей» Михаила Цивина и Натальи Дрожжиной, эти деньги они сняли со счетов Гитаны Аркадьевны. Стоит напомнить, в 2023 году Михаил Цивин и нотариус Дмитрий Бублий получили срок по делу о мошенничестве с имуществом Баталовых – пять лет в колонии общего режима (Бублий - 4,5 года). Наталье Дрожжиной дали 4 года условно.

Теперь Дрожжина оспаривает право Марии Баталовой на наследство Гитаны Леонтенко. Интересно...

- Иск абсурдный, Маша - единственная дочь Гитаны Аркадьевны. Дрожжина даже не их дальняя родственница, - говорит KP.RU представитель Марии Баталовой Татьяна Киреенко. - Цель этого иска понятна. 24 миллиона рублей Цивин и Дрожжина должны были вернуть Гитане Леонтенко. Но не вернули. И не хотят возвращать. Мария Баталова имеет право истребовать этот долг, как единственная наследница своей матери. Дрожжина это оспаривает. Один суд она уже проиграла. Поскольку возвращать деньги добровольно Цивин и Дрожжина не собираются, остается только один путь – получить деньги от продажи их имущества. Мы подали иск о признании квартиры Цивина и Дрожжиной на Кутузовском проспекте, 22 (которую называют «Версалем» из-за кричащей роскоши – Ред.) совместно нажитой в браке. Чтобы в дальнейшем квартиру можно было продать и вернуть Маше деньги.

- Цивин и Дрожжина – муж и жена. Разве их квартира изначально не совместное имущество?

- У них всё хитро запутано. Их квартира даже не была зарегистрирована в Росреестре. Плюс, у них брачный договор… Мы проделали большую работу, чтобы доказать, что это действительно совместное имущество. Иначе не получается продать один объект недвижимости (у Цивина есть ещё квартира на Верхней Масловке, а у Дрожжиной - комната в коммуналке), чтобы вернуть долг в 24 миллиона (Цивин должен 4 млн, Дрожжина - 20 млн.).

Татьяна Киреенко и Гитана Аркадьевна Леонтенко Фото: Анастасия ПЛЕШАКОВА.

- Столько лет продолжаются суды... Какая-то бесконечная волокита.

- К сожалению. Мы выигрываем суд, они решение обжалуют, подают встречные иски - абсурдные… То требовали компенсации в 900 тысяч за… перезахоронение Машиной бабушки. Подтверждающих эту услугу документов у них нет. То аффилированный с ними ИП, изготавливающий надгробия, подал иск на полтора миллион за изготовление памятника Алексею Баталову. Они засыпали Марию исками. Не дают спокойной жизнь, именно этого так боялась Гитана Аркадьевна перед своей смертью.

10 ноября нотариус Бублий и Цивин будут вновь подавать прошение на условно-досрочное освобождение. Мария возражает. Деньги ей не вернули. На свободе сейчас только Дрожжина, а поток исков от неё не иссякает. Мы видим, что на адвокатов у неё деньги есть, а чтобы вернуть то, что похитили со счетов Баталовых, денег нет. Небольшую сумму Дрожжина выплачивает с пенсии. И подчеркивает, что они с Цивиным - пенсионеры и инвалиды… Хотя ещё недавно они рассказывали, что вполне обеспеченные люди и могут взять Марию под опеку.

- Многие, кстати, не понимают, почему Мария требует от Цивина и Дрожжиной миллионы, если на эти деньги были куплены комнаты в коммунальной квартире на Кутузовском проспекте? (Напомним, в сентябре 2019 года Цивин и Дрожжина приобрели на деньги Баталовых две комнаты в коммунальной квартире на Кутузовском проспекте, 22. Сделку оформляли через нотариуса Дмитрия Бублия – Ред.). Эти комнаты по-прежнему принадлежат Марии...

- Это разные деньги. Комнаты в коммуналке были куплены за наличные, которые Баталовы хранили в сейфе и банковской ячейке. Гитана Аркадьевна разрешила на них купить Маше квартиру, которую предполагалось в дальнейшем сдавать. Вместо отдельной квартиры Цивин и Дрожжиной купили две комнаты в «трёшке» в своём же доме на Кутузовском, 22. В этом же подъезде у Натальи Дрожжиной есть комната в другой коммуналке. Любопытно, что и в коммуналке Дрожжиной, и в той, где у Марии Баталовой две комнаты, одна и та же соседка - некая Аида. Думаю, Дрожжина планировала сделать с Аидой обмен, чтобы каждая из них таким образом получила трехкомнатную квартиру в фасадном доме на Кутузовском проспекте. Она действовала не в интересах Марии, а в своих.

Татьяна Киреенко и Мария Баталова на похоронах Гитаны Аркадьевны Фото: Анастасия ПЛЕШАКОВА.

Теперь про 24 миллиона, которые требуется вернуть... Это не наличные, потраченные на покупку комнат в 2019 году, а деньги, которые Цивин и Дрожжина снимали по доверенности с банковских счетов Баталовых. И было это через год после покупки комнат.

У Баталовых есть подтверждения, банковские выписки, откуда деньги пришли на их счет, откуда взялись наличные. Дрожжина только заявляет, что покупала «на свои», но в суд не предоставила ни одной выписки, никаких финансовых подтверждений, даже справки с работы, что у неё была, допустим, зарплата, которую она откладывала. То же и Цивин. Всё, что они говорят – «накопили честным трудом и потратили на Баталовых», - голословно.

- Мария сдаёт комнаты в коммуналке?

- Она мечтает их продать. Но это не просто. Во-первых, на комнаты с такой «богатой» историей желающих найти сложно. Во-вторых, конфликтная соседка Аида не пускает квартирантов, меняет дверные замки. В Машиных комнатах кто-то взломал замки и вывез мебель… Пришлось вызывать полицию, писать заявление. Недавно Аида залила соседа снизу, и он подал иск в том числе на Марию Баталову, хотя она там не живет и не пользуется квартирой. Но она собственница, ей принадлежат две комнаты, а Аиде – только одна. Поэтому большую сумму за ремонт должна заплатить Мария. Договориться с Аидой по-хорошему не получается. Она то в России живет, то в Германии.

Вы спросили, чем после смерти Гитаны Аркадьевны занимается Маша? Вот этим всем и занимается… Судебными тяжбами, общается с полицией, даёт показания, помогает следствию, встречается с приставами. Я не говорю про огромные траты, которые приходится нести. На судебное заседание даже по абсурдному иску Дрожжиной всё равно приходится нанимать юриста. Деньги немалые, суды продолжаются. На Маше сейчас 5 или 6 исков. Но несмотря ни на что, настроение у неё боевое, позитивное. Она осваивает новые технические устройства, чтобы лучше коммуницировать (из-за ДЦП Мария Баталова почти не говорит – Ред.). Пишет книги, работает. Плюс на ней бытовые заботы, то вызвать настройщика телевизора, то мастера по ремонту стиральной машинки. Конечно, у неё есть помощники, сиделка. Я с ней на связи всегда. Летом Маша ездила в Орел, путешествовала по Бунинским местам. И сейчас у неё запланирована поездка.

Она сдает свою двухкомнатную квартиру в 1-м Самотечном переулке (досталась от её бабушки – Ред.). Там тоже бытовые проблемы – то трубу прорвало, то потек полотенцесушитель, гараж затопило. Опять же, нужно вызвать мастера, подготовить квартиру к сдаче. На даче надо ухаживать за участком, как требует теперь закон. Там тоже свои «пригорки-ручейки» - сосед кинул на участок Баталовых сточную трубу, заболотил им участок. С этим надо разбираться. Маша во всё вникает. К новым помощникам присматривается, понимает, что она из «зоны риска», к тому же научена горьким опытом. Но в любом случае она стала более самостоятельна, и такая жизнь её устраивает. Она понимает, что даже у близких родственников – своя жизнь, и никто ей ничем не обязан. Поэтому рассчитывает в основном на себя…

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