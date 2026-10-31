Volkswagen заморозил электрический Golf: легендарная модель оказалась под ударом кризиса

Volkswagen приостановил разработку электрического Golf. Alexander Fedosov / Shutterstock.com / Fotodom

Volkswagen временно прекратил работы над полностью электрической версией Golf. Разработка перспективной модели была остановлена 30 октября на главном предприятии немецкого концерна в Вольфсбурге. Как сообщает Reuters, этот шаг стал частью масштабной программы по оптимизации расходов автопроизводителя.

Глава Volkswagen Томас Шефер признал, что решение отказаться от продолжения работ далось руководству непросто, учитывая особое значение Golf для компании и города Вольфсбург. Однако нынешние финансовые условия не позволяют концерну выделять средства на дальнейшую реализацию проекта в прежнем режиме.

Вместе с тем представители производственного совета Volkswagen считают, что временная остановка разработки не должна привести к переносу запланированной даты появления электрокара. По их оценке, отставание от графика еще можно наверстать.

Будущая модель, получившая предварительное обозначение ID. Golf, должна стать одним из первых автомобилей марки, построенных на перспективной программной и технической архитектуре SSP. Новая унифицированная платформа следующего поколения разрабатывается с расчетом на упрощение конструкции машин и сокращение производственных издержек. Изначально ее внедрение планировалось начать еще в 2026 году.

В Volkswagen рассчитывают, что переход на SSP поможет повысить конкурентоспособность электрических моделей концерна. Это особенно важно на фоне растущего присутствия китайских автопроизводителей на европейском рынке, где конкуренция в сегменте электромобилей становится все более напряженной.

При этом финансовая ситуация на заводе в Вольфсбурге продолжает оставаться сложной. Согласно имеющимся данным, фактические расходы предприятия на 300 млн евро превышают предусмотренные программой экономии ориентиры. Несмотря на это, площадка пока не относится к числу заводов, которым угрожает закрытие.

В целом Volkswagen намерен провести масштабную реструктуризацию бизнеса. Концерн планирует сократить около 100 тысяч сотрудников и изучает возможность прекращения работы до четырех производственных предприятий на территории Германии.

Дополнительное давление на компанию оказывают финансовые результаты. Ранее на этой неделе стало известно, что Volkswagen столкнулся с крупнейшими квартальными потерями более чем за десятилетие. Убыток достиг 5,9 млрд евро, что стало худшим показателем со времен дизельного скандала. Среди основных причин называются списания, связанные с Porsche, а также трудности бизнеса в Китае.

Между тем немецкий производитель продолжает обновлять электрическую линейку. 9 октября Volkswagen представил кроссовер ID. Tiguan, который должен заменить электрические модели ID.4 и ID.5. При этом традиционный Tiguan с двигателями внутреннего сгорания останется в ассортименте бренда. Старт продаж электрической новинки в Германии и других странах Европы намечен на начало 2027 года.

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