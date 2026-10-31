Краш-тесты обернулись шоком: популярные кроссоверы Chery провалились

Кроссоверы Черри провалили краш тесты. testing / Shutterstock.com / Fotodom

Латиноамериканская независимая организация Latin NCAP представила результаты испытаний автомобилей по новым протоколам безопасности за 2026 год. На этот раз крайне неудовлетворительные показатели продемонстрировали сразу несколько моделей китайской марки Chery. Кроссоверы Tiggo 2, Tiggo 2 Pro, Tiggo 2 Pro Max и Tiggo Pro не смогли успешно пройти ни одну из проверок и получили нулевой рейтинг.

Руководитель латиноамериканского подразделения NCAP Стефан Бродзяк охарактеризовал результаты испытаний как шокирующие и недопустимые по отношению к покупателям, рассчитывающим на безопасный автомобиль.

Серьезные недостатки обнаружились уже во время проверки при фронтальном столкновении. Испытания выявили недостаточную защиту грудной клетки водителя, а также потенциальную опасность возгорания при аварии. Силовая структура кузова продемонстрировала нестабильность, включая область пространства для ног. Кроме того, при ударе наблюдалось значительное сдавливание грудной клетки человека за рулем.

Не лучше обстоят дела и с защитой при боковых столкновениях. Автомобили не оснащаются в стандартной комплектации специальными средствами защиты головы, поэтому испытание с ударом о столб проводить не стали. На заднем ряду также отсутствуют преднатяжители ремней и ограничители усилия. Это существенно увеличивает риски для пассажиров, в особенности для женщин небольшого роста.

Дополнительные опасения вызвали результаты проверки защиты от хлыстовых травм. По оценке специалистов Latin NCAP, при ударе сзади уровень безопасности шеи взрослых пассажиров оказался низким как на передних, так и на задних местах.

Полностью неудовлетворительными оказались и результаты испытаний систем защиты детей. В динамических проверках и при оценке возможностей установки детских удерживающих устройств (ДИС) автомобили набрали 0% баллов. У манекена, имитирующего десятилетнего ребенка, зарегистрировали опасные нагрузки на шею и голову при фронтальном столкновении, а также на голову при боковом ударе. Для трехлетнего манекена выявили вероятность выброса из салона во время боковой аварии. Кроме того, крепления стандарта i-Size не отвечают требованиям Latin NCAP.

Практически отсутствует у протестированных кроссоверов и современное электронное оборудование, способное предотвращать аварии. Комплекс ADAS не предусмотрен даже в качестве дополнительной опции. При оценке систем помощи водителю автомобили получили лишь небольшое количество баллов за напоминание о непристегнутых ремнях и электронную систему стабилизации ESC. Отсутствие ограничителя скорости также отрицательно повлияло на итоговый результат.

В оснащении машин не оказалось целого ряда важных электронных помощников: контроля слепых зон, системы удержания в полосе, ассистента движения на высокой скорости и автоматического экстренного торможения (AEB). Другие современные технологии активной безопасности также недоступны.

Отдельно отмечается, что в испытаниях участвовали автомобили китайского производства, предназначенные для реализации в странах Латинской Америки. В число этих рынков входит и Мексика. Таким образом, результаты Latin NCAP показали серьезные проблемы с пассивной и активной безопасностью сразу нескольких моделей Chery, представленных в регионе.

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