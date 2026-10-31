Volkswagen делает ставку на Китай: технологии Xpeng заменят решения Rivian в большинстве электрокаров

Volkswagen хочет перевести около 75% электромобилей на архитектуру Xpeng. Alexander Fedosov / Shutterstock.com / Fotodom

Концерн Volkswagen планирует масштабно пересмотреть программную архитектуру своих электромобилей, сделав ставку на разработки китайской компании Xpeng. Как сообщает Manager Magazin, соответствующие технологии могут получить около 75% электрических моделей брендов Volkswagen, Cupra и Skoda. Ожидается, что глава немецкого автопроизводителя представит новую стратегию 27 октября.

Одновременно компания намерена сократить количество автомобилей, использующих программные решения американского партнера Rivian. Ранее сотрудничество с этой фирмой рассматривалось как одно из основных направлений развития цифровых технологий Volkswagen. Однако теперь приоритеты концерна, судя по новым планам, смещаются в сторону китайских разработок.

До настоящего времени Volkswagen придерживался раздельного подхода к созданию автомобильного программного обеспечения для разных регионов. Решения для европейского и китайского рынков разрабатывались самостоятельно, а отдельные технологии приобретались у сторонних поставщиков.

Создание единой электронной платформы для всех марок концерна представляет собой непростую задачу. В структуру Volkswagen входят производители автомобилей с существенно различающимся уровнем оснащения и требованиями к технологиям. В частности, премиальные Audi и Porsche используют более сложное и дорогостоящее оборудование, что затрудняет унификацию электронных систем.

Новая архитектура Xpeng предназначена для будущих электромобилей Volkswagen, Cupra и Skoda. При этом автомобили с традиционными двигателями внутреннего сгорания пока не входят в объявленные планы перехода. По предварительным оценкам источников, китайские технологии могут быть внедрены примерно в три четверти электрического модельного ряда перечисленных марок.

Таким образом, Volkswagen намерен изменить стратегию разработки программного обеспечения и электронных компонентов, отводя китайским технологиям значительно более важную роль. Пересмотр партнерств с Rivian и Xpeng может стать одним из ключевых этапов обновления технической базы немецкого концерна.

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