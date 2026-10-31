Автомат без переплаты: какие машины с АКПП предлагают в России за 1,5–2 млн рублей

«За рулем» перечислил три доступных автомобиля с автоматической трансмиссией. sharfsinn / Shutterstock.com / Fotodom

Эксперт автомобильного издания «За рулем» Юрий Тимкин рассмотрел наиболее бюджетные предложения на российском рынке новых автомобилей с автоматизированными трансмиссиями.

Lada Iskra — от 1 497 000 рублей

Самая новая компактная модель АВТОВАЗа, дебютировавшая в 2025 году. Lada Iskra с самого начала продаж предлагается в том числе с автоматизированной трансмиссией. В данном случае речь идет о вариаторе, который тольяттинский производитель приобретает у китайской компании WLY. Однако доступен он не со всеми двигателями. С базовым восьмиклапанным мотором мощностью 90 л.с. такая коробка не сочетается. Вариатор устанавливается исключительно на модификацию с 16-клапанным двигателем, развивающим 106 л.с. Минимальная стоимость в 1 497 000 рублей относится к седану. За универсал SW с аналогичной трансмиссией придется заплатить от 1 677 000 рублей. Версия SW Cross с увеличенным дорожным просветом обойдется минимум в 1 747 000 рублей.

Lada Vesta — от 1 528 000 рублей

Вариатор WLY появился на обновленной модели в 2024 году. В отличие от Iskra, автоматизированная трансмиссия добралась до Lada Vesta не сразу. АВТОВАЗ несколько лет подбирал подходящего поставщика и проводил необходимые испытания. В итоге в 2024 году в гамме модели появился китайский вариатор WLY. Одним из главных преимуществ Vesta остается широкий выбор исполнений. По разнообразию кузовов и модификаций с ней не могут сравниться многие конкуренты. Начальная версия с бензиновым двигателем объемом 1,6 литра мощностью 106 л.с. и вариатором стоит от 1 528 000 рублей. Более производительная модификация с агрегатом 1.8 на 122 л.с. оценивается минимум в 1 754 000 рублей. Обе цены указаны для стандартного седана. Кроме того, покупателям доступны другие варианты кузова. Приподнятая Lada Vesta Cross с автоматизированной трансмиссией стоит от 1 787 000 рублей. Универсал SW обойдется минимум в 1 628 000 рублей, а его версия с увеличенным клиренсом SW Cross — от 1 877 000 рублей.

Changan Alsvin — от 2 069 000 рублей

Китайский седан использует роботизированную коробку с двумя сцеплениями. В отличие от двух моделей Lada, Changan Alsvin оснащается не вариатором, а роботизированной трансмиссией с двумя сцеплениями. По оценке эксперта «За рулем» Юрия Тимкина, коробка отличается удачными настройками: при смене передач водителя не беспокоят выраженные рывки и задержки. Положительно специалист оценивает и надежность агрегата. На рынке уже присутствует немало автомобилей с пробегом свыше 100 тысяч километров, владельцы которых не сообщают о проблемах с трансмиссией. Еще одним преимуществом китайской модели выступают гарантийные обязательства производителя. Changan предоставляет гарантию сроком на пять лет или 150 тысяч километров пробега. У АВТОВАЗа условия скромнее — три года или 100 тысяч километров. Моторная гамма Alsvin ограничена одним вариантом: седан комплектуется бензиновым двигателем объемом 1,5 литра мощностью 98 л.с. В начальном исполнении Luxe автомобиль стоит 2 069 000 рублей. Более оснащенная комплектация Techno оценивается в 2 119 900 рублей. При этом у официальных дилеров еще можно найти экземпляры 2024 года выпуска. Благодаря этому покупатели могут рассчитывать на более выгодные предложения: цены на такие машины начинаются от 1 889 900 рублей.

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