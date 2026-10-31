Валя Карнавал Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН.

Блогер и певица Валя Карнавал отказалась общаться с журналистами на премьере фильма «Живая книга» в Москве из-за запрета продюсера. Звезда соцсетей появилась на красной дорожке, немного попозировала фотографам и поспешила удалиться, так и не ответив на вопросы прессы. За происходящим наблюдал корреспондент KP.RU.

Для выхода в свет Валя выбрала довольно повседневный образ. Девушка надела белый облегающий джемпер с V-вырезом, расклешенные джинсы с необычными вставками и дополнила наряд ярко-красной лакированной сумочкой. Волосы блогер собрала в аккуратную прическу. В общем, без привычных откровенных платьев и эпатажа. Хотя без небольшого сюрприза все-таки не обошлось.

Валя Карнавал отказалась общаться с журналистами из-за запрета продюсера

А состоял он в том, что девушка буквально сбежала от журналистов. Она немного покрасовалась перед объективами фотографов, после чего покинула красную дорожку. Общаться с журналистами звезде запретил продюсер. Почему - остается только гадать.

Валя Карнавал отказалась общаться с журналистами из-за запрета продюсера Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН.

«Теперь новая злобная злыдня, которая не дает мне ничего сказать», - пожаловалась Карнавал.

Причем молчание артистки оказалось особенно любопытным на фоне недавних перемен в ее карьере. В начале октября Валя неожиданно объявила о прекращении сотрудничества со своим многолетним продюсером Заиром Юсуповым. Вместе они проработали целых семь лет, за которые обычная девчонка из Ростовской области превратилась в одну из самых известных российских блогерш.

О своем решении Карнавал сообщила в социальных сетях. Девушка призналась, что они с Юсуповым прошли большой путь, пережили немало трудностей и за эти годы стали практически семьей. Расстались, по словам Вали, на хорошей ноте, сохранив взаимное уважение и благодарность. А вот конкретную причину разрыва блогер раскрывать не стала.

И вот теперь, спустя всего месяц после расставания с продюсером, Карнавал вновь оказалась связана запретом на общение с прессой. Правда, кто именно распорядился не давать интервью на премьере, пока неизвестно.

К слову, поговорить с Валей журналистам было о чем. В новой картине «Живая книга» девушка сыграла Эсмеральду, героиню романа Виктора Гюго «Собор Парижской Богоматери». Компанию ей составили Леонид Якубович, Сергей Безруков, Никита Кологривый и другие знаменитости. Фильм выйдет в российский прокат 4 ноября. Впрочем, о своей работе перед камерой Валя предпочла на этот раз не распространяться.

Кстати, еще совсем недавно Карнавал была куда разговорчивее. В мае блогер появилась на премии RU.TV в откровенном полупрозрачном платье с глубоким декольте. Наряд оказался настолько смелым, что сквозь ткань просвечивало нижнее белье. Тогда девушка охотно позировала фотографам и даже пообщалась с корреспондентом KP.RU. Валя рассказала, что платье для нее изготовил российский дизайнер, причем полностью вручную. На фоне того выхода нынешний наряд кажется практически монашеским одеянием.

А в октябре Карнавал и вовсе похвасталась своей роскошной коллекцией сумок Hermes. В ролике, опубликованном в социальных сетях, поклонники насчитали сразу 11 дорогостоящих аксессуаров, включая знаменитые Birkin и Kelly. По оценкам, общая стоимость коллекции может достигать 27 миллионов рублей. Некоторые зрители даже принялись подсчитывать, сколько квартир можно было бы приобрести на эти деньги. Впрочем, для Вали, судя по всему, сумочек много не бывает.

Однако не все в карьере блогера складывается так же гладко. В августе KP.RU сообщал об отмене ее первого сольного концерта. Изначально выступление планировалось на конец лета, затем его перенесли на декабрь, но позднее стало известно, что концерт все-таки не состоится. Среди причин назывались непредвиденные технические неполадки. Заодно выяснилось, что у Карнавал образовалась задолженность перед налоговой на сумму более 260 тысяч рублей. Так что хлопот у молодой звезды хватает и без журналистов.

Да и сама Валя еще в январе признавалась, что устала от постоянного давления и критики. Тогда блогер опубликовала эмоциональное видео, на котором со слезами рассказывала о бесконечном хейте в социальных сетях. По словам девушки, недоброжелатели регулярно обвиняли ее в неискренности, искусственной внешности и даже сравнивали с нейросетью. Особенно сильно артистку подкосила история со взломом аккаунта мошенниками. После этого Карнавал на некоторое время пропала из социальных сетей, а затем показала поклонникам, как занимается уборкой снега во дворе своего дома.