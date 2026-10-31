Жители Италии не могут позволить себе купить еду: на рынки возвращается традиция "голодных годов"

На прилавки римских городских рынков возвращается забытая традиция -"долговые тетрадки" Фото: Евгений СУЧКОВ.

В октябре инфляция в Италии достигла 5,4 процентов в годовом исчислении, что в сочетании с ростом цен на топливо уже привело к массовым протестам населения и забастовкам водителей-дальнобойщиков.

А впереди ещё зимний период, в котором жителей Апеннин ожидает ещё один неприятный сюрприз: стоимость газа на бирже побила рекорд 2022 года, а это означает, что суммы в платёжках за отопление грозят снова "улететь в космос".

На этом фоне все больше людей, особенно пенсионеров, не могут позволить себе оплачивать привычный им базовый набор продуктов. Причем это особенно заметно не в бедных кварталах города, где это, казалось бы более ожидаемо, а во вполне респектабельных зонах Рима, таких как Сан-Джованни. Здесь к общей дороговизне жизни добавляется и рост цен на аренду недвижимости из-за засилия сдаваемых туристам посуточно квартир.

В итоге на местные продуктовые рынки и ещё живые маленькие бакалейные лавки возвращается старая и давно забытая традиция, которая ассоциируется с голодными послевоенными годами: долговые тетрадки (libretta). В них продавец записывает покупки постоянных клиентов, которые они не могут оплатить прямо сейчас. Кто-то просит отсрочки до пенсии или зарплаты, а кто-то явно никогда не вернёт долг. Причем последних, как говорят владельцы точек, становится больше.

При этом, согласно традициям, ставить в неловкое положение таких неплательщиков не принято. Продавец сам берет на себя риски.

Получается, что рост цен способствует сохранению старинной практики и романтический пережиток прошлого становится ответом на реальные экономические трудности.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Италии из-за протестов водителей фур и фермеров начали пустеть полки магазинов

Владелица бара в Италии объявила войну Хэллоуину: сладости получают только дети без бесовских костюмов, знающие молитвы