Кулеба подсчитал богатства Европы и заявил, что их будет достаточно. Но не уточнил - для Украины или для него с женой?

Экс-глава МИД Украины Дмитрий Кулеба Фото: REUTERS.

Поразительными откровениями удивил мир бывший глава МИД Украины Дмитро Кулеба. Полюбивший в последнее время беседовать в эфире своего канала с собственной супругой, когда она исключительно внимает и задает заранее согласованные вопросы, широко хлопая раскрытыми глазами, Дмитро иногда проговаривается и выдает такие вещи, что его знаменитое обещание, что украинцы, если отобрать у них оружие, будут биться с Россией лопатами, кажется каким-то детским наивом.

На этот раз пан Кулеба рассмотрел тему о возможном применении Россией ядерного оружия и о том, надо ли будет Киеву после такого применения признавать свое поражение. Дмитро для порядка выразил надежду, что до такого все же не дойдет, а дальше началось самое интересное. По его словам, именно применение ядерного орудия станет тем маркером, после которого украинская власть должна будет спросить население: не пора ли прекратить боевые действия, и не «наелись» ли уже украинцы конфликтом по самое не балуйся.

- Если это произойдет, военно-политическое руководство Украины, в нашем случае президент, будет принимать решение о дальнейшей борьбе на основе или ощущения, или данных социологии, в которых украинцы, извините, выскажут собственное мнение по поводу того, что произошло, - заявил Кулеба и расписал, какие варианты просматриваются дальше. - Если общество переживет это и скажет «ну, окей», то я думаю, что боевые действия продолжатся, борьба продлится. Если общество резко даст по тормозам и скажет «нет-нет-нет, теперь все что угодно, только не это», тогда у руководства государства не останется просто другого выбора.

Соцопросы после ядерного удара — это глас народа, который до применения ТЯО в Киеве просто не могут услышать. Впрочем, кто после этого останется в Киеве, кроме обычного населения — тот еще вопрос. Потому что сам Кулеба явно намеревается связать свою жизнь далее совсем не с Украиной.

Зеленский недавно пугал Европу миллионами новых беженцев с Украины Фото: REUTERS.

Да, Европа сейчас находится в кризисе и вступает в еще более глубокую его стадию, но Кулеба считает упадок Европы «нормальным историческим процессом».

- В Италии, Бельгии, Испании тоже глубокие финансовые кризисы, связанные с нефункциональностью экономической модели. Ну и в Германии проблемы только начинаются, но будут все больше обостряться. Просто Германия - сильнейшее экономическое государство Европы, поэтому у него больше жирка, чтобы топить. И Германия, в отличие от Франции и Британии, еще может себя немного отремонтировать, но это будет очень больно, - расписал Кулеба ситуацию в Европе, и тут он рассуждает достаточно объективно и вполне логично. - Но две страны Европы уже находятся в открытом финансовом кризисе, потому что их экономические модели сломаны. И когда-то именно эти государства как раз и олицетворяли величие Европы и ее глобальное доминирование. Это Франция и Великобритания. Их уже не отремонтируешь. Им придется упасть очень глубоко, чтобы потом заново собирать себя.

Впрочем, говоря с супругой, Дмитро был вполне оптимистичен по поводу перспектив.

- Но, поверьте, на нашу с вами жизнь Европы как места изобилия еще хватит. А во-вторых, мы с вами в Европе, мы не можем убежать, изменить географию, - заявил Кулеба своей супруге.

И так и осталось непонятным, имел ли он Украину и украинцев в этот момент или же только себя и свою новую жену. С одной стороны, он такое мог бы сказать ей на кухне без всяких камер и каналов, за утренним чаем с блинчиками, но он вынес это на всю страну. А с другой — сам украинский «просрочка» Зеленский недавно пугал Европу миллионами новых беженцев с Украины, так что вряд ли европейского изобилия хватит на всех.

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