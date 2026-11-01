Почему мутит и в груди горит: врач-гастроэнтеролог раскрыл причины самых частых проблем с желудком и кишечником

«Что-то меня мутит» - одна из самых частых жалоб пациентов. Фото: Photoroyalty/Shutterstock/Fotodom

«На голодный желудок русский человек ничего делать и думать не хочет, а на сытый - не может», - заметила Фаина Раневская. И правда: у каждого из нас время от времени бывает недомогание после еды. Тяжесть, вздутие, изжога, боли в правом подреберье и проч. Все это причиняет неудобства, а порой настоящие страдания. Добравшись-таки до поликлиники или частного медцентра, многие услышат: да у вас, батенька, гастрит разгулялся / холецистит обострился / дисбактериоз во всей красе. Но в самом ли деле хорошо знакомые нам симптомы говорят именно об этих диагнозах? От правильности ответа зависит эффективность лечения и шансы вернуть хорошее самочувствие.

О самых распространенных ошибках при диагностике и терапии «популярных» заболеваний ЖКТ, а также верных, доказанных подходах к лечению рассказывает в своей новой книге врач-гастроэнтеролог, кандидат медицинских наук Андрей Харитонов. «В плену симптомов. Расследование ведет гастроэнтеролог» - так называется очередная полезная новинка издательства «Комсомольская правда».

ЖЕЛЧНЫЙ ПУЗЫРЬ И ГЛИСТЫ НИ ПРИ ЧЕМ

«Что-то меня мутит» - одна из самых частых жалоб пациентов. «Если считать, что тошнит от глистов, гастрита и желчного пузыря, наш воз с тошнотой никуда не уедет», - предупреждает в первой главе книги автор. Как же так, неужели это не главные причины подташнивания?! В действительности на 1-м месте у большинства современных людей - тошнота, вызванная функциональной диспепсией (ФД), рассказал в недавнем интервью KP.RU доктор Харитонов. Это заболевание желудка, при котором сам орган не поврежден, нет воспаления, но есть неприятные симптомы из-за нарушения взаимодействия между желудком и головным мозгом. На 2-м месте - функциональная тошнота, при которой нервная система неправильно интерпретирует сигналы из желудка (и не только), формируя образ тошноты.

На практике же пациентам с такими патологиями зачастую ставят неверный диагноз - они годами ходят с некими гастритами, панкреатитами, дискинезией желчевыводящих путей. Лечат не то, и жалоба остается. Что делать? Какие правильные вопросы стоит задать лечащему врачу? Обо всем этом рассказывает в своей книге Андрей Харитонов.

Еще одна глава посвящена второй популярнейшей жалобе: на изжогу. Эксперт приводит последние научные данные: из-за чего возникает «огонь в груди», как найти причину, не разоряясь на бесполезные анализы и обследования. И, конечно, как реш

У каждого из нас время от времени бывает недомогание после еды. Тяжесть, вздутие, изжога, боли в правом подреберье и прочее. Фото: Emily frost/Shutterstock/Fotodom

ить проблему - современные работающие подходы.

«ТИХИЙ РАЗРУШИТЕЛЬ ЖЕЛУДКА»

Следующая глава посвящена великой и ужасной бактерии хеликобактер пилори. Она доказанно является провокатором рака желудка. Этой бактерией заражены примерно 43% взрослых во всем мире. Конечно, опухоль возникнет не у всех. Но «ни врач, ни пациент не должны надеяться на авось: «Вдруг повезет с генетикой и рак не разовьется?», - отмечает Андрей Харитонов.

Встает вопрос: как достоверно узнать, есть у человека «хелик» (так называют бактерию врачи в своем кругу)? Как поясняется в книге, нередко можно столкнуться со слабочувствительными, довольно бестолковыми тестами. Это напрасная трата денег и риск пропустить инфекцию.

Какие анализы признаны самыми точными доказательной медициной? И какая терапия позволяет реально избавиться от «хелика»? Все ответы можно найти в книге. Разумеется, без названий лекарств - за конкретными назначениями нужно идти к доктору. Андрей Харитонов вместе с издательством «Комсомольская правда» создали навигатор-ориентир.

НЕПРЕДСКАЗУЕМЫЙ КИШЕЧНИК

Те, кто следит за статьями в разделе «Здоровье» на KP.RU, наверняка помнят более раннюю книгу доктора Харитонова, ставшую бестселлером: «Мифы и легенды гастроэнтерологии. Гастрит не болит и другие разоблачения». Сейчас, кроме издания «В плену симптомов...», вышла сразу еще одна новинка - продолжение темы. «Данная книга посвящена проблемам с кишечником, которые чаще всего донимают людей», - поясняет автор. Название соответствующее: «Непредсказуемый кишечник. Что скрывается за жалобами пациентов».

Опытный врач-гастроэнтеролог разбирает две ключевые и противоположные по сути проблемы, мучающие многих - не одна, так другая. Это затруднения с опорожнением кишечника и диарея.

«В моем кабинете пациентка лет 30 с деликатной проблемой: у нее запор… Десять лет она посещает гастроэнтерологов, которые назначают для лечения слабительные», - описывает Харитонов. Знакомо? Во всем мире от запора страдают 12-19% людей (то есть почти каждый пятый!), а после 60 лет - каждый третий (33%). Зачастую пациентам предлагают симптоматические средства, не решающие проблему - потому, что не известна причина. Какой она может быть и как докопаться до истины? Что реально помогает бороться с запорами по данным науки?

Об этом и многом другом читайте в книгах одного из любимых медицинских экспертов «Комсомолки». И будьте здоровы!

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