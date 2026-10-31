Зачем Зеленский уже 70 раз просил о встрече с Путиным?

Уже посчитано количество обращений Зеленского с просьбой о личной встрече Фото: REUTERS.

В каждом своем интервью, которые в последнее время украинский «просроченный» главарь бандеровского режима Владимир Зеленский раздает направо и налево, он обязательно упоминает президента России Владимира Путина. Такое ощущение, что он герой стихотворения про «хорошую девочку Лиду», «с именем этим ложится и с именем этим встает». Вот и в последнем по времени интервью, которое «просрочка» дал британскому таблоиду Sun, он обиделся на американского президента Трампа не только за то, что тот не дает Киеву противоракеты к ЗРК «Пэтриот», но и за то, что американец хорошо относится к президенту России. А к самому Зеленскому отношение у президента США совсем не такое.

- На публике Трамп демонстрирует свои хорошие отношения с Путиным. Конечно, я не могу утверждать наверняка, но, на мой взгляд, если он открыто показывает свое расположение к Путину, тот это видит. Тем более, все это широко освещается в СМИ. И Путин делает вывод, что все в порядке. Ведь никакого давления нет, - разоткровенничался и пожаловался «просроченный». - Отсутствие давления и четких сигналов со стороны США означает, что он может считать, будто все идёт хорошо. При этом мы постоянно не слышим осуждения российской агрессии от Трампа. А оно необходимо.

Как считают некоторые эксперты, в Зеленском просто в такие моменты доминирует зависть. Подспудно он не может не чувствовать свою ущербность, особенно если учесть, что Путин его даже по фамилии почти не называет. И пытается компенсировать ее своими наскоками и оскорблениями. То есть это даже не дипломатия или бизнес, а глубоко личное.

Зеленский уже 70 раз просил о встрече с Путиным Фото: REUTERS.

- Зеленский, конечно, хочет опереться на авторитет Путина в мире, в международной политике. И, таким образом, встать с ним на одну доску. И сразу уравняться с ним. Потому что сейчас с ним обращаются как с существом подчиненным. Например, вот только что была история: взяли и отключили ему «Старлинк». Он - хлоп, и прекратил бомбить НПЗ. С 16 октября ни одного удара по НПЗ. У меня такое ощущение, что его просто наклонили, сказали: делай то, что тебе приказали, - объяснил происходящее с «просроченным» российский военный эксперт Валерий Ширяев. - Это отсутствие полной легитимности, он в зависимости находится. Его, наверное, это угнетает. А если бы он самостоятельно разговаривал с Путиным, как равный с равным, сразу бы создалось впечатление, что он как фигура политическая, и вся Украина, - встали бы на один уровень с Россией. И это здорово играло бы на имидж самого Зеленского.

А ведь действительно — мы тут головы уже сломали, пытаясь понять, почему «просрочка» все время требует встречи с Путиным. Зачем она Украине? А Украина, как оказалось, тут и вовсе ни при чем. Трехсторонняя встреча в формате Трамп, Путин и он сам - это предел его личных мечтаний. Вернее, в его воспаленном и болезненно фантазийном мире порядок фигур совсем иной — Он, Трамп и Путин. Три великих президента, как он их видит, идя навстречу точке зрения подавляющего большинства мирового сообщества. И это объяснение отвечает буквально на все вопросы о поведении бывшего паяца, пытающегося изжить свои психологические комплексы.

- Уже посчитано количество обращений Зеленского с просьбой о личной встрече: к Путину напрямую, к Трампу, к европейцам, чтобы организовали. Это больше 70 штук уже, - привел пример таких подсчетов Ширяев. - То есть, Зеленский столько раз просил Путина о личной встрече, что просто руки опускаются.

А вот у Зеленского, судя по всему, ни руки не опускаются, ни голос разума не прорезается.

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