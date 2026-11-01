История любви Анны Пересильд и Вани Дмитриенко: приятный сюрприз в «Голосе», признание в день рождения и эмоции

Анна Пересильд и Ваня Дмитриенко Фото: Иван МАКЕЕВ.

История любви Вани Дмитриенко и Анны Пересильд началась с творческого знакомства, еще осенью 2024 года певец обратил внимание на актрису и пригласил ее сняться в клипе на песню «Цветаева». Постепенно рабочее общение переросло в роман: весной 2025-го пару стали замечать вместе на публике, а вскоре влюбленные уже не скрывали своих чувств. Отношения артистов со временем стали не только личной историей, но и частью их творчества: они выпустили совместную песню «Силуэт», которая быстро покорила чарты, а на концертах выходили на сцену вместе. В октябре 2025 года Ваня и Аня публично подтвердили роман.

Фото: Михаил ФРОЛОВ.

Теперь 17-летняя Пересильд решила сделать возлюбленному неожиданный подарок и появилась на съемках шоу «Голос. Дети», где 21-летний Дмитриенко входит в состав жюри. Девушка стала тайной участницей проекта и вышла на сцену, чтобы поддержать любимого. Певец узнал знакомый голос практически сразу, однако поначалу растерялся от неожиданного появления Ани. Когда выступление завершилось, Дмитриенко уже не смог усидеть в кресле: он вскочил и поспешил к возлюбленной.

Сюрприз оказался настолько неожиданным, что артист заметно разволновался. «У меня такого мгновенного тремора рук не было еще», — признался Ваня. Он объяснил, насколько сильно на него подействовало выступление девушки, и не стал скрывать восхищения ее вокалом.

Фото: Первый канал.

«Ты запела просто обворожительно, ты сделала это потрясающе. Я не представляю, как ты переживала, потому что когда я повернулся, у меня моментально начали трястись руки. У меня такого никогда в жизни не было. Аня, я хочу сказать, что благодарен вселенной, что мне подарила такую девушку, которая постоянно заставляет узнавать себя по-новому. Я тебя такую не знал просто, ты — девушка-открытие», — обратился к ней Дмитриенко.

Фото: Первый канал.

После комплиментов певец решил не ограничиваться словами и предложил исполнить композицию вместе. Для этого ему понадобилась гитара, которую попросили вынести на сцену. «Я бы хотел с тобой спеть. Можно? Раз уж так выпало, мне тут, дайте гитару», — сказал артист.

Влюбленные выбрали песню «Shallow» Леди Гаги и Брэдли Купера из фильма «Звезда родилась». Впрочем, оценил пение Анны не только ее избранник. После ее номера вслед за Ваней развернулись и остальные члены жюри: Полина Гагарина, Алексей Воробьев и его супруга Аида Гарифуллина. Закончив совместное исполнение, пара отправилась за кулисы. Ваня лично проводил Аню, которая приехала на проект не в качестве участника, а ради небольшого сюрприза для своего молодого человека.

Фото: Первый канал.

Недавно актриса поздравила Дмитриенко с 21-летием и посвятила ему нежное послание в соцсетях. Анна опубликовала совместные фотографии с отдыха и призналась избраннику в любви: «Всегда буду так смотреть на тебя, Ваня… Просто будь! Люблю тебя». День рождения Дмитриенко провел в компании близких. Среди гостей праздника были певица Клава Кока и журналистка Ксения Собчак. Последняя не только поделилась впечатлениями от вечера, но и с юмором высказалась о романе именинника с Пересильд: «Очень теплый сегодня получился день рождения у Вани Дмитриенко. Вань, если это "контракт" с Аней Пересильд, то продляй однозначно, в вас обоих столько молодости, свежести и счастья», — написала Собчак.

Журналистка также выложила видео с праздника, на котором Ваня обратился к возлюбленной и рассказал об удивительных совпадениях. По словам музыканта, некоторые фразы, которые он говорил Ане, впоследствии неожиданно перекликались с названиями его песен.

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