«Это очень страшно!»: Как Анна Пересильд готовила инкогнито-сюрприз Ване Дмитриенко в детском «Голосе» — что осталось за кадром

Анна Пересильд и Ваня Дмитриенко Фото: Первый канал.

На самом деле, это было в сентябре. Даже конце августа. Красивым теплым летом. Когда KP.RU смотрел, как проходят съемки главного детского вокального шоу страны. Но такова специфика ТВ — все самое вкусное остается на десерт. И СМИ, конечно, не имеют никакого права убивать интригу. Хотя очень хотелось...

Тот визит готовился похлеще, чем альковная диверсия Ромео, что под прикрытием маски дерзко явился с друзьями Меркуцио и Бенволио в дом заклятых врагов своей семьи Капулетти, чтобы повидать Джульетту. Тот визит был засекречен больше, чем появление Сирано де Бержерака под окнами Роксаны — под прикрытием недалекого Кристиана. Абсолютно ВСЕ в съемочной группе проекта уверяют, что никакой постановы не было — иначе эффект от неожиданного визита невесты был бы напускным и наигранным, камера этот фальшак мгновенно считала бы.

Анну Пересильд в катакомбы киностудии имени Горького, где потеряться можно совершенно без специальных на то намерений, проводили через специальный вход (чтобы не дай бог не попасться никому на глаза) под покровом статуса инкогнито. Нет, с Ваней на съемку они приехали не на одной машине. В тот момент Дмитриенко уже работал в компании наставников (Полина Гагарина, Алексей Воробьев и Аида Гарифулина) — шел разгар съемочного дня. Отрабатывали слепые прослушивания. Ваня ничего не подозревал и хохмил с коллегами, поддерживая кандидатов на попадание в шоу: вспоминал как в холодном Красноярске шел на секцию танцев и, ловя снежные ледышки ртом, сочинял битбокс.

Как только Аня вышла на сцену, публика, разумеется, ахнула. Но подавать вида не имела права — поэтому все дружно поддержали певицу гробовой тишиной. Пересильд, которая обучается вокалу в Московской школе кино (студенты творческих вузов могут денно и нощно оттачивать умение петь), и все же было слышно, что в этот раз голос девушки дрожит.

Фото: Первый канал.

Конечно, No Time To Die — какой еще хит могли подобрать юной диве? Для своего сибирского Джеймса Бонда с кнопкой более романтической композиции Анна и представить не могла. Ну не петь же в самом деле «Ах, Ваня, Ваня, Ваня, Ванечка, ты приходи в мой огород»! Билли Айлиш в клипе исполняла этот хит в черном, в детский «Голос» Пересильд тоже пришла в роскошном черном платье с открытой спиной, идеально сидящем на идеальной фигуре. В эфире для пущей интриги кадр с той, кто поет, расфокусировали. Но камеры, разумеется, сделали полный фокус на Ване, который с первых нот стал задумчивым, а затем потянулся ко кнопке. Поскольку первые полминуты хита — вкрадчивый речитатив (как и в 90% песен Айлиш), угадать Аню по голосу не смогла бы ни Юлия Пересильд, ни Алексей Учитель.

— Знакомый очень голос мне! — повернулся к коллегам Дмитриенко, когда начал что-то подозревать. Но что? Понять не мог. Еще через пару строк он повторил дословно. — Это знакомый мне голос — точно!

Фото: Первый канал.

Он даже пытался заглянуть «за угол» кресла, но ничего не смог. Глядел на публику ради подсказки — но и там ответа не нашел. И только когда песня начала разгоняться, и неидеальный английский певицы на сцене начал выдавать ее с головой, Ваня все понял, ударил по кнопке и, повернувшись, подтвердил догадки — перед ним стояла она: само совершенство — от улыбки до жестов. Затем по кнопка хлопнули и остальные наставники. Стало понятно, что все они оказались в кадре программы «Розыгрыш». Как истинный джентльмен — и старший в паре — Ваня сразу же начал громко хлопать и поднялся с кресла, потому что видел, что каждая нота дается Ане ОЧЕНЬ тяжело.

— Такой вот сюрприз, — промолвила девушка. После чего Дмитриенко выбежал на сцену обниматься.

— У меня такого мгновенного тремора рук не было еще! — признался артист.

Вообще, выпуск собирались приурочить ко дню рождения Вани — 25 октября. Это еще и дата, когда пара официально подтвердила отношения в 2025 году. Но в эфир он вышел только 30 ноября.

— Я просто рада прийти Ваню поддержать, — призналась Аня. — Потому что знаю, насколько это все [съемки в детском «Голосе»] важно для него.

Фото: Первый канал.

Самая ванильная пара главных крашей Всея Руси не была бы такой, если б даже в эфире Первого канала Ваня и Аня не начали признаваться друг другу в любви.

— Я должен о тебе сказать, это необходимо! — сказал Дмитриенко. — Была бы ты участницей проекта, с первых нот хотелось бы повернуться к тебе. Но эта ситуация меня настолько вогнала в ступор...Ты запела просто обворожительно. Ты сделала это потрясающе! Чтобы так моментально у меня начали трястись руки, у меня никогда в жизни такого не было. Ты — девушка-открытие. Можно с тобой спеть?

Ну потом Ваня взял гитару, вышел на сцену и случился импровизированный (верим!) дуэт на хит Shallow («Мелководье», который Леди Гага и Брэдли Купер исполняли в картине «Звезда родилась».

Но самое интересное осталось за кадром.

Во-первых, в эфир не вошла фраза Пересильд, которую она произнесла со сцены: «Прошу вас очень поддержать меня. Это очень страшно!».

Во-вторых, не показали, как нахваливала Гарифулина картину про Алису в стране чудес: «Мы с дочкой смотрели твой фильм — ты там невероятно крутая».

В-третьих, Аня кратко рассказала, как готовила номер: «Я учила это все за два дня. Не знаю, получилось или нет, но мне надо было прийти и поддержать Ваню».

В-четвертых, как только Ваня вышел на сцену с возлюбленной, он — и это тоже не вошло в тайминг эфира — заволновался сам: «Блин, мне ж еще на гитаре играть. Как бы не облажаться!». «Да, я тоже волнуюсь», — согласилась Аня.

В-пятых, не показали и обсуждение номера наставниками после того, как Пересильд покинула сцену.

— Ты не знал? Серьезно?! — допытывалась Полина Гагарина. — Как она удержала это в секрете?

— Ничего не знал, — клялся Ваня. — Это очень неожиданно. Как она внезапно это сделала?!

Судя по всему, дома потом состоялся разбор полетов. Кстати, у Ани еще есть шанс попасть в «Голос»: в детскую версию уже не получится (до 15 лет), а вот во взрослую — запросто! Ну или в «Фабрику звезд», куда сейчас активно идет кастинг.

«Голос.Дети», Первый, пятница, 21.45

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Воссоединившиеся после развода Мальбэк и Сюзанна задумали повторить успех Вани Дмитриенко