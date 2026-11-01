Дочь Джигана и Самойловой шокировала пользователей соцсетей: 12-летняя Лея примерила готический образ

12-летняя Лея показала «неформальный» образ Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети.

12-летняя Лея Самойлова, дочь рэпера Джигана и блогера Оксаны Самойловой, удивила подписчиков неожиданной сменой имиджа. Девочка продолжает экспериментировать с внешностью и, похоже, все больше увлекается неформальной эстетикой. Если недавно она примеряла нежный розовый образ с кукольным макияжем, то теперь предстала в совершенно другом амплуа: в черной одежде, с темной помадой и готическими деталями.

Сначала Лея опубликовала ролик, в котором появилась в стиле каваий, популярном в японской культуре и аниме. Внимание привлекал прежде всего макияж: выразительные стрелки, накладные ресницы и контуринг создавали эффект мультяшного лица. Девочка дополнила образ объемными пушистыми наушниками розового цвета и футболкой с милым рисунком. Получился яркий, немного кукольный стиль, который заметно отличался от привычного повседневного образа школьницы.

Однако на этом эксперименты не закончились. В этот раз Лея уже отказалась от розовых оттенков и продемонстрировала наряд в черной гамме. На этот раз она выбрала готическую эстетику, так называемых «неформалов»: длинные темные волосы с прямой челкой, светлый объемный ободок, контрастный макияж с графичными стрелками и темной помадой. Образ дополнили черное платье на тонких бретелях с кружевной отделкой и аксессуар, напоминающий пирсинг.

Перемены во внешности дочери знаменитой пары не остались незамеченными. Некоторые подписчики признаются, что с трудом узнают Лею на новых видео. В комментариях также предполагают, что в 12 лет у девочки начался подростковый период, когда хочется пробовать разные стили и искать собственный способ самовыражения. Поклонники семьи уже проводят параллели со старшей дочерью супругов Ариелой, которая до недавних пор тоже переживала период экспериментов с внешностью.

Впрочем, пока Лея просто показывает аудитории новые образы, не объясняя, насколько серьезно увлеклась неформальной эстетикой. Судя по опубликованным роликам, ей интересно примерять на себя совершенно разные амплуа. Последний образ девочка выбрала в преддверии Хеллоуина, останется ли он с ней надолго, пока непонятно.

Тем временем в семье Самойловой и Джигана продолжается непростой период. После расставания бывшие супруги выясняют отношения в суде, а одним из главных вопросов остается то, с кем будут жить их четверо детей. 26 октября в Савеловском районном суде прошла беседа по делу об ограничении Джигана в родительских правах. Интересы Оксаны представляли адвокаты. Заседание состоялось в закрытом режиме, однако после него юристы подтвердили, что настаивают на заявленных требованиях. «Мы просим ограничить в родительских правах и определить место жительства детей до решения суда с матерью», — сообщила журналистам адвокат Марина Дубровская.

При этом полностью лишать бывшего мужа родительских прав Самойлова, по словам ее представителя, не собирается. Речь идет именно об ограничении: предполагается, что рэпер сможет встречаться с наследниками с разрешения матери, если будет находиться в трезвом и адекватном состоянии. Еще один вопрос, который обсуждался после судебной беседы, связан с алиментами. Представители Самойловой сообщили, что у рэпера образовалась задолженность примерно в 1,7 миллиона рублей. Сам Джиган на данный момент находится в рехабе в Израиле.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«Это очень страшно!»: Как Анна Пересильд готовила инкогнито-сюрприз Ване Дмитриенко в детском «Голосе» — что осталось за кадром

СЛУШАЙТЕ ТАКЖЕ

Российские рэперы в новой песне хотят любви от Мизулиной. Shaman нервно лижет лед в сторонке