Дочь Джигана и Самойловой шокировала пользователей соцсетей: 12-летняя Лея примерила готический образ

Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети.
12-летняя Лея Самойлова, дочь рэпера Джигана и блогера Оксаны Самойловой, удивила подписчиков неожиданной сменой имиджа. Девочка продолжает экспериментировать с внешностью и, похоже, все больше увлекается неформальной эстетикой. Если недавно она примеряла нежный розовый образ с кукольным макияжем, то теперь предстала в совершенно другом амплуа: в черной одежде, с темной помадой и готическими деталями.
Сначала Лея опубликовала ролик, в котором появилась в стиле каваий, популярном в японской культуре и аниме. Внимание привлекал прежде всего макияж: выразительные стрелки, накладные ресницы и контуринг создавали эффект мультяшного лица. Девочка дополнила образ объемными пушистыми наушниками розового цвета и футболкой с милым рисунком. Получился яркий, немного кукольный стиль, который заметно отличался от привычного повседневного образа школьницы.
Однако на этом эксперименты не закончились. В этот раз Лея уже отказалась от розовых оттенков и продемонстрировала наряд в черной гамме. На этот раз она выбрала готическую эстетику, так называемых «неформалов»: длинные темные волосы с прямой челкой, светлый объемный ободок, контрастный макияж с графичными стрелками и темной помадой. Образ дополнили черное платье на тонких бретелях с кружевной отделкой и аксессуар, напоминающий пирсинг.
Перемены во внешности дочери знаменитой пары не остались незамеченными. Некоторые подписчики признаются, что с трудом узнают Лею на новых видео. В комментариях также предполагают, что в 12 лет у девочки начался подростковый период, когда хочется пробовать разные стили и искать собственный способ самовыражения. Поклонники семьи уже проводят параллели со старшей дочерью супругов Ариелой, которая до недавних пор тоже переживала период экспериментов с внешностью.
Впрочем, пока Лея просто показывает аудитории новые образы, не объясняя, насколько серьезно увлеклась неформальной эстетикой. Судя по опубликованным роликам, ей интересно примерять на себя совершенно разные амплуа. Последний образ девочка выбрала в преддверии Хеллоуина, останется ли он с ней надолго, пока непонятно.
Тем временем в семье Самойловой и Джигана продолжается непростой период. После расставания бывшие супруги выясняют отношения в суде, а одним из главных вопросов остается то, с кем будут жить их четверо детей. 26 октября в Савеловском районном суде прошла беседа по делу об ограничении Джигана в родительских правах. Интересы Оксаны представляли адвокаты. Заседание состоялось в закрытом режиме, однако после него юристы подтвердили, что настаивают на заявленных требованиях. «Мы просим ограничить в родительских правах и определить место жительства детей до решения суда с матерью», — сообщила журналистам адвокат Марина Дубровская.
При этом полностью лишать бывшего мужа родительских прав Самойлова, по словам ее представителя, не собирается. Речь идет именно об ограничении: предполагается, что рэпер сможет встречаться с наследниками с разрешения матери, если будет находиться в трезвом и адекватном состоянии. Еще один вопрос, который обсуждался после судебной беседы, связан с алиментами. Представители Самойловой сообщили, что у рэпера образовалась задолженность примерно в 1,7 миллиона рублей. Сам Джиган на данный момент находится в рехабе в Израиле.
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