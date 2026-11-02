Вопрос дня: Чем Россия так привлекательна для иностранцев? Фото: Екатерина МАРТИНОВИЧ.

Егор Холмогоров, политолог, философ:

- Россия представляется немцам как страна, где защищаются традиционные ценности, где нет такого миграционного затопления, где власть не предает нацию. Немцы всегда хорошо служили России - вспомним Крузенштерна, Бенкендорфа и Кауфмана, поэтому можно такой процесс только приветствовать.

Майкл Джонс («Томми»), уроженец Англии, гражданин России, морпех ВС РФ:

- Я приехал в Россию по работе, на компьютерную конференцию, и в итоге остался на одиннадцать лет. Женился, стал отцом, купил жилье в Петербурге и дом в Тверской области. Стоимость дома, кстати, тоже помогает полюбить Россию. В Англии за такие деньги можно позволить себе разве что собачью будку. А здесь целый дом!

Дмитрий Куваев, москвовед:

- Россия привлекает двумя столицами - Москвой и Санкт-Петербургом. Это два города европейского уровня. Здесь высокое качество всего - от бытовых до косметологических услуг, развит отлично транспорт, разнообразие архитектуры, высокий уровень зарплат. Переезжая в эти города, иностранцы даже могут почувствовать себя здесь комфортнее.

Массимо Эккли, историк и преподаватель итальянского языка:

- В первый раз я приехал сюда в 1980-х, тогда еще был СССР, и мне все было интересно. Потом встретил свою будущую жену, она русская, и мы решили жить в России. Думаю, итальянцев привлекают в России люди. У нас похожий менталитет: и вы, и мы очень открытые.

Мария Бутина, бывший член Комитета Госдумы по международным делам:

- Я по долгу службы помогала тем иностранцам из дальнего зарубежья, которые переселяются в нашу страну в соответствии с указом президента Путина. Этот указ приглашает в Россию граждан западных стран, которые разделяют наши традиционные ценности и не находят возможности жить по ним и чувствовать себя в безопасности у себя на родине.

Станислав Крапивник, вернулся в Россию после службы в армии США, уроженец Донецкой области, блогер:

- У людей разные мотивы. Например, «русские немцы» возвращаются из ФРГ потому, что в Германии их из-за СВО объявили «потенциальной опасностью». Их детям внушают, что страна их предков - государство-неудачник. А еще многие иностранцы едут потому, что в России безопаснее, чем где-нибудь в Сан-Франциско.

Анжелика Пушнова, певица и телеведущая:

- Я сама из Беларуси, а Россия для меня — второй дом. В Москве у меня работа на музыкальном телеканале, карьера певицы, друзья. Мне подходит ее быстрый ритм. Постоянно встречаешь людей, которые чем-то увлечены, и сама от них заряжаешься. Обсуждаете какую-то идею, а ты уже думаешь, как ее осуществить. А благодаря съемкам в программе «Приехали!», которую я вела, я стала узнавать Россию за пределами Москвы и Петербурга. В Адыгее у нас был случай, который для меня показателен: наша машина застряла в горах. Местные жители пригласили нас домой, угостили сыром, еще и гостинцев дали в дорогу. Мы сидели вместе с их детьми, рядом были коты. Совершенно незнакомые люди так о нас позаботились! Меня это очень тронуло.

Августин, фотограф из Аргентины:

— В вашей стране экономика стабильнее. Россия не такая сонная, как Европа, более предсказуемая. И есть возможность работать. Я потерял свою работу в Аргентине, потому что случился кризис, обесценилась валюта — все бросил и стал путешествовать. Жил в Новосибирске и Красноярске, сейчас в Москве.

Ким Сё Рён, гид для русских туристов в Северной Корее:

— Россия богатая и многогранная страна. Вы можете себя реализовать в самых разных сферах жизни. Еще лично для меня важны русская музыка и культура. Я по образованию музыкант, и мечтала бы учиться в России, считаю, что там лучшая классическая музыка в мире.

Тарас Лаврив, инженер, Украина (город Белая Церковь):

— Приехал в Россию учиться ядерной физике и остался жить, потому что встретил самую классную девчонку. Она не только красивая, но и умная. В России меня привлекает возможность получить отличное образование и реализоваться во всех сферах, включая семейную.

Марат Винский, журналист, участник СВО (Красноярск)

- Главное – свобода. Иностранцы едут к нам, зная, что они и их дети получат возможность свободно думать, реализовывать себя. Они говорят: «Здесь нам не страшно думать, что будет завтра». А то, что они называют «свободой» в Европе и в целом на Западе, на самом деле эфемерное понятие.

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