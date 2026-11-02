Система оповещения населения России действует штатно. Фото: МЧС РФ

«Система оповещения населения Российской Федерации функционирует в штатном режиме! Взлом мобильного приложения не оказал и не может оказывать влияния на работу системы оповещения населения!»

Такую информацию пресс-служба чрезвычайного ведомства страны передала в KP.RU в понедельник, 2 ноября, в 4.53 мск.

ПОДРОБНОСТИ

МЧС напоминает:

1. «Оповещение граждан осуществляется через основные каналы - региональные и муниципальные системы оповещения (сирены, громкоговорители), сети связи (СМС-рассылка), а также через теле- и радиовещание».

2. «Мобильное приложение является лишь дополнительным вспомогательным сервисом информирования».

КСТАТИ

Специалисты Российского чрезвычайного ведомства принимают все необходимые меры по восстановлению штатной работы мобильного приложения.

ВНИМАНИЕ!

«Просьба к населению - сохранять спокойствие и доверять только официальным источникам информации - сайту МЧС РФ и официальным аккаунтам ведомства в социальных сетях».

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Ситуация находится под контролем.

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