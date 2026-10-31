Геннадий Онищенко: гуманитарная акция в Алешках - это акция славянского единства

Геннадий Онищенко Фото: Иван МАКЕЕВ.

- …Геннадий Григорьевич, здравствуйте. Радио «Комсомольская правда», Александр Гамов, помощник академика Онищенко.

- Привет «Комсомолке»!

-Как бы вы прокомментировали эту масштабную уникальную гуманитарную акцию в Алешках, эвакуацию людей, - под эгидой первой леди США?

- Я бы ее назвал - вселяющей надежду.

Такие акции проводятся, мы много видим репортажей, когда наших сограждан выводят, выносят из-под обстрелов… Из-под этой охоты - с помощью беспилотников негодяев, сидящих за много километров, в безопасном месте.

В данном случае я бы это назвал… Словом, это - акция славянского единства.

- Даже так?

- Ведь Мелания Трамп, супруга президента США, она славянка.

Ну, и буквально на прошлой неделе Владимир Владимирович Путин по подобному поводу высказался. Как он выразился, генетика показывает, что украинцы и русские – единый народ. А наш президент зря слов на ветер не бросает.

Так вот, когда рано утром в пятницу шел репортаж, я так понимаю, прямой… И уполномоченные по защите гражданского населения с нашей стороны и со стороны Украины стояли вместе… И практически синхронно говорили о том, как проводят эту акцию, как они ее организовывали, сколько было сил привлечено и так далее… И вот это вселяло чувство надежды.

Сама акция, безусловно, самодостаточная. Спасти несколько сотен человек, причем дать им возможность конкретного выбора…

А я думаю, за то время, пока они находились в этих нечеловеческих условиях, каждый из них не раз продумал свою жизнь… От начала и до того момента, когда, будем говорить так, нужно определиться, с кем ты будешь дальше - с Россией или с Украиной.

В основном это, конечно, пожилые люди. И, что меня радовало, что там не было детей. Конечно, для детей нахождение в Алешках было бы еще более ужасным испытанием, чем для взрослого населения.

Так вот, они спокойно, нормально разговаривали, говорили на одном языке.

Правда, там украинский омбудсмен или уполномоченный пытался что-то (но это он - для иностранных журналистов) на английском говорить, а в основном общался на русском языке.

Вот такого рода акция, она далеко выходит за пределы «обычного мероприятия»…

- Что вы имеете ввиду?

- Вот смотри - даже мы, люди, помнящие (я говорю «мы», это ты и я) те времена, когда жили в единой стране… В эти минуты многие наверняка думали о том, что… Вот если мы больше таких акций будем организовывать и проводить, и показывать… Для чего? Чтобы люди вспомнили, что мы были и останемся единым народом…

Хотя, мне кажется, на уровне народа это все понимается… Но и международной общественности мы смогли показать, что, оказывается, в гуманитарной сфере у нас нет противоречий… Что мы так же уважительно относимся к старшему поколению, так же о нем думаем, так же делаем все, для того чтобы его вывести из зоны боевых действий.

Поэтому - побольше таких акций славянского единства, и не только в области спасения людей.

- Спасибо огромное, Геннадий Григорьевич.

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