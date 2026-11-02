Республиканская партия Трампа точно потеряет нижнюю палату Конгресса - Палату представителей. Есть вероятность, что потеряет и Сенат Фото: REUTERS.

Сегодня миллионы американцев проголосуют на промежуточных выборах в Конгресс США. От результатов зависит, насколько сильно парламент в оставшиеся два года правления Дональда Трампа будет препятствовать его деятельности.

О возможных итогах голосования, об отношении хозяина Белого дома к конфликту на Украине и о линии, которую ведет Европа, мы поговорили с бывшим офицером американской армии, политическим аналитиком Станиславом Крапивником.

СПРАВКА «КП»: КТО ТАКОЙ СТАНИСЛАВ КРАПИВНИК

Станислав Крапивник — уроженец Луганска. Когда ему было 7 лет, родители эмигрировали в Соединенные Штаты.

Крапивник 11 лет провел в американской армии (был танкистом, командиром пехотных подразделений, служил в штабе ВДВ). Уволился в 2004 году в звании капитана.

Получил бизнес-образование. В 2010-м переехал в РФ. Причиной стало разочарование в американской внешней политике - военные постоянно готовились к возможному конфликту с Россией.

После переезда Станислав работал в нефтегазовой сфере, затем сосредоточился на политической аналитике. В 2021 году получил российское гражданство.

АМЕРИКЕ НУЖЕН НОВЫЙ «ПЛАН МАРШАЛЛА»

- Какое значение для Трампа имеют события вокруг Украины?

- Главная проблема для президента США – собственное политическое выживание и безопасность его семьи. Ему необходимо как можно дольше сохранять власть, а потом передать ее надежному, лояльному человеку.

Конфликт на Украине Трампа интересует именно с этой точки зрения - как использовать его, чтобы повысить свой рейтинг. Например, та же дизельная сделка позволяет сказать избирателю: «Видите, я стараюсь снизить цены на топливо для вас. А демократы и их союзники в Европе, осуждая меня за это, пренебрегают вашими интересами».

В целом же президент смотрит на украинский конфликт как на старый проект американских элит. Еще в конце девяностых в этих кругах стала все чаще возникать идея новой большой войны по аналогии с двумя мировыми. Ведь именно они сделали Америку экономикой номер один на планете.

Теперь американские компании планируют заработать еще и на новом «плане Маршалла» (программа экономической помощи США странам Западной Европы после Второй мировой — Америка колоссально обогатилась за счет того, что доллар окончательно стал главной мировой резервной валютой, а Европа стала главным рынком сбыта для продукции из Штатов - Ред.)

Обратите внимание: так называемая сделка по полезным ископаемым между Зеленским и Трампом предполагает, что за «восстановление Украины» американцы получат доступ к редкоземельным металлам и другим ресурсам на ее территории. В том числе и поэтому Трамп форсирует мирные переговоры, а Европа их саботирует.

ЕЩЕ ОДНА ЦЕЛЬ УДАРОВ ПО КИЕВУ

- Ваша оценка ситуации на поле боя?

- Есть отдельные участки, на которых ВСУ пытается проводить контрудары. Но если мы посмотрим на большую картину - именно таким выражением американские военные описывают общую ситуацию на фронте - всюду видно продвижение войск России.

При этом чем дольше продолжается конфликт, тем сильнее элиты Евросоюза внушают себе: мол, Россия не так уж и сильна. И не сможет ответить на наш «сокрушительный удар», если мы его нанесем. Но их проблема в том, что сама Европа ни на какой подобный удар без участия США не способна.

Думаю, усиление российских атак на Киев призвано привести в чувство еще и европейцев. Они видят, что украинскую столицу не могут защитить даже набранные по всему миру ракеты для Patriot. И отсюда – внезапное нарушение единства Европы, когда лидеры Финляндии и Норвегии, не спросясь Евросоюза и НАТО, звонят в Москву.

- Зажатая в угол Европа способна устроить какую-то глобальную провокацию?

- Да. Это может быть и блокада Калининграда, и попытка закрыть РФ выход из Финского залива. Есть и другие варианты – например, ввод на Украину французских или немецких войск под видом «миротворцев». Россия предупредила, что будет по ним бить. И правильно сделала.

Удержать Европу от такого рода провокаций может только страх. И нам нужно вернуть его европейцам в полной мере - как элемент мирового баланса.

Звонок норвежского и финского лидеров Путину – признак того, что этот баланс начинает восстанавливаться.

Раньше президент Финляндии Стубб слыл одним из самых убежденных и последовательных русофобов в Европе. Что могло заставить его рискнуть и позвонить в Кремль? Прежде всего – страх.

ОТ ИМПИЧМЕНТА ТРАМПА СПАСЕТ ВЭНС

- Дизельная сделка с Россией поможет республиканцам добиться лучшего результата на этих выборах?

- У американцев есть выражение «октябрьский сюрприз». Имеется в виду некий внезапный подарок избирателям перед выборами в ноябре. Дизельная сделка, повторю, как раз такая предвыборная история.

Тем не менее Республиканская партия Трампа точно потеряет нижнюю палату Конгресса - Палату представителей. Есть вероятность, что потеряет и Сенат.

- Чем это грозит президенту США?

- Давайте рассмотрим два сценария. Первый – демократы берут лишь Палату представителей. Так уже было в первый срок Дональда – с 2017 по 2021 годы.

Можно спрогнозировать, что сразу начнутся парламентские расследования против Трампа. Возможно, будет возрожден миф о его связях с Россией. Но до импичмента дело не дойдет: для этого нужно решение верхней палаты – Сената.

Второй вариант – демократы получают обе палаты. Тогда возникает возможность импичмента.

Но есть одно «но». В случае отстранения Трампа от власти президентом станет его «вице» - Джей Ди Вэнс. Тоже ярый враг Демпартии и европейских либералов. Но Вэнс хитрее Трампа, не делает таких саморазоблачительных заявлений, как он.

Избирателю MAGA (движение Make America Great Again - «Сделаем Америку снова великой» - Ред.), который тщетно ждал от Трампа прекращения заморских войн и концентрации на внутренней политике, Вэнс понятнее – он хотя бы не наговорил столько самоуверенных глупостей про Иран. Зачем же демократам объявлять импичмент Трампу? Чтобы получить взамен Вэнса?

Кстати, новый состав Конгресса соберется только в следующем году. Тогда и будет иметь смысл обсуждать, какое влияние эта новая реальность окажет на российско-американские отношения. Ведь у Трампа еще есть время, чтобы поставить Конгресс перед фактом таких президентских шагов, которые парламент уже не сможет отменить.

ТРАМП МОЖЕТ ПРОДЛИТЬ СВОЮ ВЛАСТЬ БЕЗ ВЫБОРОВ

- Способен ли Трамп пойти на третий президентский срок, о чем он, как бы шутя, уже не раз говорил?

- Он может остаться у власти и без новых выборов – для этого достаточно использовать Акт о национальной чрезвычайной ситуации, который можно вводить в действие по разным поводам: угроза войны, масштабные внутренние беспорядки, природные бедствия и так далее. По этому закону у президента появляются сотни дополнительных полномочий.

Выборы организуются руководством каждого отдельного штата, а у Трампа множество врагов среди губернаторов. Зато Трамп и верный ему министр войны Пит Хегсет контролируют армию, а губернаторы-демократы – лишь местные подразделения Нацгвардии. Используя чрезвычайные полномочия, Трамп может переподчинить себе и Национальную гвардию. Тогда у него будет полный контроль над силовыми структурами, а ведь еще Мао Цзэдун говорил: «Винтовка рождает власть».

- В такой сценарий верится с трудом...

- Он кажется фантастическим, но не так уж нереален. Если у власти окажется президент-демократ, он будет мстить Трампу и Хегсету.

На Трампа еще при Байдене было возбуждено четыре уголовных дела, точат ножи в Конгрессе и на его детей. А Хегсета можно привлечь к ответственности хотя бы за уничтожение в океане судов с людьми, якобы перевозивших наркотики. Как могут Трамп и Хегсет уйти от тюрьмы? Только сохранив власть.

- А что конкретно может стать поводом для чрезвычайного положения?

- Обострение миграционного кризиса или крупный теракт, еще одно покушение на президента или убийство политического деятеля – наподобие того, как это было сделано с консервативным активистом Чарли Кирком.

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