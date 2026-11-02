Глава МИД Польши Радослав Сикорский Фото: REUTERS.

Разборки в Польше пошли в привычное русло — обе противостоящие стороны прогнозируемо стали упрекать своих оппонентов в том, что ими управляет …, правильно, все та же «рука Кремля». И именно их противники являются «агентами Путина». И это уже так смешно, что совсем уже и не смешно.

Глава МИД Польши Радослав Сикорский, известный не только в республике своим алкоголизмом, выступил в защиту правительства и премьер-министра Дональда Туска.

- Когда пророссийские СМИ или пропагандисты Путина хвалят польских политиков, тем стоит дважды задуматься. Знаковым стало и фото Ярослава Качиньского с Гжегожем Брауном — антисемитом, сторонником России, противником Запада и Украины, - намешал Сикорский в кучу русофобию, для верности сдобрив ее антисемитизмом. - Польские правые зашли слишком далеко, раз сближаются с человеком, которому вообще не место в польской политике.

Сам польский премьер-министр Туск выступил еще более категорично, заняв резкую позицию борца с польскими националистами в лице президента Кароля Навроцкого.

- Будем называть вещи своими именами. В Польше уже много лет существуют организации и политики, стремящиеся уничтожить демократию и верховенство закона. Сегодня не моя задача разбираться, чем они руководствуются: жадностью, глупостью или предательством. В конечном счёте результат один и тот же. И не случайно они находят поддержку в мире среди пророссийских сил, - выдвинул обвинения в адрес политических конкурентов Туск. - А сегодня в этом противостоянии они пользуются поддержкой целой армии российских ботов в интернете. Более того, удостоились даже публичных похвал со стороны главного идеолога Кремля.

Конституционный переворот в Польше? Конечно, это русские! Фото: REUTERS.

Примечательно, что похожие обвинения прозвучали и со стороны их противников. Лидер правой партии «Конфедерация» Славомир Менцен заявил, что война за Конституционный трибунал служит интересам ПиС, Гражданской платформы и … Путина.

- Именно этой троице выгодно дестабилизировать ослаблять наше государство, - заявил Менцен и призвал всех. - Встаньте на сторону Польши, а не Путина!

Разборки по поводу Конституционного трибунала (аналог нашего Конституционного суда — прим. авт.) тянутся в Польше, как минимум, с весны. Обе стороны оспаривают друг у друга контроль за, грубо говоря, судебной властью, поскольку Конституционный трибунал высший орган судебной ветви. Для России же все равно, чем и как закончатся эти разборки — обе стороны одинаковы в своей ненависти к России. И обе сейчас чрезвычайно озабочены исходом грядущих парламентских выборов, которые должны состояться в этом году. И у нынешней правящей партии Дональда Туска шансов остаться у власти не так много, как им хотелось бы. А для сохранения власти западные политики согласны на любое преступление, не только на клевету и вранье, ставшие обычными инструментами в их политической жизни.

То есть, если верить польским политикам, то «агенты Кремля» засели в Польше по обе стороны баррикад и ожесточенно мутузят друг друга. Пока на словах.

Замечательно, на мой взгляд, прокомментировал эту ситуацию зампред Совбеза России Дмитрий Медведев:

- Я обожаю эту мантру!

Выборы в США? Это русские.

Мигранты в Испании? Это русские!

Конституционный переворот в Польше? Конечно, это русские!

Спасибо! Ничто не объединяет нас лучше, чем наша мощь!

Ну, остальное вы знаете… мы идем!

Лучше и не скажешь. Разве что пожелать обеим сторонам успеха и - «сожрите друг друга»!

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Туск и Навроцкий борются за контроль над судебной системой Польши: хроника попытки госпереворота

Переворот в Польше: Что это значит для России?