«Мирный атом» против рака: когда все россияне получат доступ к новейшим технологиям ядерной медицины

За прошедшие годы в системе оказания онкологической медпомощи произошли серьезные изменения Фото: Михаил ФРОЛОВ.

— Из года в год у нас растет число онкопациентов. Это ожидаемый рост, в том числе, в связи с ростом продолжительности жизни. За последние 7 лет количество впервые выявленных пациентов с онкологическим диагнозом увеличилось на 25% и сегодня составляет почти 737 тысяч случаев в год, — рассказал заместитель министра здравоохранения России Евгений Камкин на сессии «Как выиграть время у болезни: онкология больше не приговор» в рамках 5-го Национального конгресса с международным участием «Национальное здравоохранение», организованного Минздравом РФ и Фондом Росконгресс.

Уже 7-й год в нашей стране реализуется федеральный проект «Борьба с онкологическими заболеваниями, напомнил замминистра. В 2024 году было принято решение продлить этот проект.

За прошедшие годы в системе оказания онкологической медпомощи произошли серьезные изменения, сообщил представитель Минздрава. И перечислил ключевые цифры:

— выявление онкозаболеваний на ранней стадии увеличилось почти на 15%;

— выявление рака на поздней, 4 стадии, снизилось на 11,3%;

— одногодичная летальность (то есть в течение года после постановки диагноза) сократилась на 29,2%.

«Это говорит о том, что за первые 5 лет реализации проекта удалось серьезно изменить облик онкологической службы в нашей стране. Этой ситуацией можно гордиться, в том числе, на мировом уровне», — считает Камкин.

Также замминистра отметил, что на оказание онкологической медпомощи за 7 лет было потрачено более 2,3 трлн рублей. Благодаря этому необходимое лечение прошли 24,2 млн человек. Была создана система центров амбулаторной онкологической помощи (ЦАОП), сегодня их 595.

Одно из важнейших направлений, которое активно развивается сейчас — ядерная медицина.

— В прошлом году мы укрепляли базу, оборудование радиологических отделений [в федеральных центрах]. С этого года начали этот проект в регионах. По итогам ожидаем, что к 2030 году все граждане на территории всей страны будут иметь доступ к «мирному атому» для диагностики и лечения онкозаболеваний, — сообщил замминистра здравоохранения.

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