Зеленский выставил Трампу новый «старый» ультиматум

Буквально накануне выборов в США Зеленский выставил новый «старый» ультиматум американскому президенту-республиканцу Дональду Трампу Фото: REUTERS.

Вот это круто выступил украинский «просроченный» главарь бандеровского режима Владимир Зеленский! Буквально накануне выборов в США он выставил новый «старый» ультиматум американскому президенту-республиканцу Дональду Трампу на близком к республиканской партии американском телеканале Fox News.

Причем, по факту, Зеленский позиционировал себя как единственный канал информации, по которому президент США может узнать правду, реальную ситуацию на местах и в мире. Слышать это от записного вруна было особенно пикантно. А началось все с ответа на вопрос, почему Киев продолжает бить по российским НПЗ, несмотря на просьбу Трампа остановить удары по объектам этого типа.

— Да, у нас были разные, многочисленные разговоры с президентом Трампом и его командой по поводу ударов по нефтеперерабатывающим заводам. И мы объясняли, что не можем не реагировать после нападений России на нашу энергетику, после того как Россия убивает наших людей, после нападений на наши электростанции, газовые заводы, нефтеперерабатывающие предприятия и всё остальное, — заявил киевский «просрочка» и тут же начал выставлять условия Вашингтону. — Мы говорили, что если вы хотите, чтобы мы не нападали на российские нефтеперерабатывающие заводы, то они не должны нападать на нашу энергетическую систему. Другой вариант — дайте нам ракеты Patriot. Мы найдем деньги. Это не просто помощь. Да, просто поставьте нам их, и мы за это заплатим.

Зеленский потребовал у Трампа ракеты Patriot и даже обещал заплатить за них Фото: REUTERS.

Конечно же, чужими деньгами. И даже не сами, а за Киев заплатят его европейские союзники, но такие мелочи «просрочку» не смущают. Он моментально срывается с обычного рассказа на свое излюбленное «дай», причем это слово звучит у него многократно и очень истерично.

— Дайте нам этот пакет, зимний пакет. И вы можете дать нам его на один месяц, а не на три, — выпрашивает он, пользуясь своим выходом в телеэфире. — На один месяц. Если вам это нужно, мы не будем наносить удары по нефтеперерабатывающим заводам в течение месяца. Дайте мне, я имею в виду, дайте мне Patriot. Это на один месяц.

После чего попрошайка из Киева возомнил себя носителем единственной правды для Трампа.

— Я должен рассказать президенту Трампу о реальной ситуации, — объявил «просрочка» и поднял ставки настолько высоко, что выше просто уже некуда. — Америка не может помогать России. Президент не может помогать Путину.

Странная просьба, которая выглядит еще одним условием-ультиматумом после того, как был предъявлен предыдущий. Обычно просящая о чем-то сторона извещает, что она может сделать взамен, на какие уступки пойти. Но, как мы видим, не в этом случае. Тут все идет только по нарастающей. Украинский «просроченный» явно потерял берега, уверовав в то, что после возможного, очень возможного поражения республиканцев на выборах, он начнет вытирать о Трампа подошвы своих ботинок. А потому решил сразу «убить» того своими ультиматумами.

Похоже, он просто не знает иного языка, кроме языка ультиматумов.

Интересно, а какие условия он тогда выставлял накануне Эрдогану?

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