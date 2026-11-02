Президент России Владимир Путин и глава Дагестана Федор Щукин. Фото: Михаил Метцель/ТАСС

15 октября 2026 года Парламент Дагестана избрал главой республики Федора Щукина - бывшего главу Верховного суда региона. В понедельник задачи перед новым руководителем поставил Владимир Путин

- Фёдор Вячеславович, я пригласил Вас для того, чтобы поздравить Вас с избранием на эту высокую должность – руководителя Дагестана. Это всё-таки особый регион, форпост России на Кавказе, многонациональная республика, - начал президент.

Путин указал Щукину на проблемы Дагестана В Дагестане очень хороший уровень рождаемости, но это влечёт за собой и известные проблемы в социальной сфере, заявил Владимир Путин

Путин обратил внимание, что развитие региона должно основываться на ключевых ценностях самих дагестанцев. Власть должна уважать и поддерживать превалирующую религию региона – мусульманство, развивать традиционные ценности, принятые в республике.

- И, опираясь на такую работу, поддержать Дагестан в развитии экономики, промышленности. И на этой основе решать и социальные вопросы, - обозначил задачи глава государства.

Президент России Владимир Путин. Фото: Михаил Метцель/ТАСС

Последние проявляются особенно остро из-за высокой рождаемости. Дагестан входит в топ-5 регионов по этому показателю - здесь появляется 5% всех новорожденных России (при доле населения 2,2%). А это значит, что часть школьников учатся в две, а то и в три смены, с местами в детсадах тоже часто возникают вопросы, в поликлиниках часто – очереди. Этим Путин потребовал заняться.

- Там явно есть над чем работать. Имею в виду, что дагестанцы всегда, на протяжении многих лет подтверждают свою преданность Родине – России. Занимают очень активную государственную позицию по основным вопросам. Служат в Вооружённых Силах, принимают участие в СВО, причём в том числе и на высоких, можно сказать, высших должностях в Вооружённых Силах. Воюют блестяще, мужественно, храбро, героически, - сказал Путин. И потребовал оказывать поддержку героям – в особенности уделять внимание тем, кто вернулся с ранениями.

Президент заметил, что все проблемы региона Федору Щукину знакомы не понаслышке. С 2024 по 2026 он возглавлял Верховный суд Дагестана, и сталкивался с жалобами и чаяниями жителей.

- Но обращаю внимание, что всё-таки это исполнительная власть, это не судебная ветвь власти, и здесь, конечно, потребуются Ваши качества организатора и человека, который действует, работает активно по всем направлениям. Хочу пожелать вам успехов! - закончил президент.

Глава Дагестана Федор Щукин. Фото: Михаил Метцель/ТАСС

Новый глава Дагестана в ответе был краток.

- Хотел поблагодарить, Владимир Владимирович, за то высочайшее доверие, которое Вы оказали мне, за то доверие, которое оказали мне дагестанцы. Это, безусловно, аванс, который необходимо отрабатывать. У меня есть чёткое понимание, какие направления требуют корректировки. Все поставленные вами задачи будут выполняться, - пообещал Щукин.

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