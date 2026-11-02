«Я не делаю никаких снисхождений»: певица Слава разгневалась из-за просьбы о фото

Певица Слава: "Мы просим организаторов, чтобы после концерта к нам никто не подходил. У меня сбито дыхание, я вся мокрая, потная. Я после выступления!" Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети.

Певица Слава резко высказалась в адрес организаторов концертов и людей, которые пытаются воспользоваться своим положением, чтобы получить совместный снимок с артисткой. Исполнительница заявила, что не делает исключений ни для директоров концертных площадок, ни для чиновников, ни для их родственников. Более того, после выступлений звезда просит не беспокоить ее, поскольку в этот момент она хочет прийти в себя, а не позировать для фотографий.

По словам артистки, некоторые организаторы не учитывают ее просьбы и продолжают отправлять к ней людей, рассчитывающих на особое отношение. Певица в опубликованном эмоциональном видео подчеркнула, что не собирается менять принципы. «Я никогда в жизни не использую служебное положение. Никогда. Мы просим организаторов, чтобы после концерта к нам никто не подходил. У меня сбито дыхание, я вся мокрая, потная. Я после выступления», — объяснила исполнительница.

Особенно возмутила Славу ситуация, когда желающий сфотографироваться представился директором зала. Артистка дала понять, что подобные знакомства и регалии для нее ничего не значат. «Хоть ты президент будь, но не буду я с тобой фотографироваться. Можно это уже просто понять всем организаторам и тем, кто считает себя круче остальных нормальных людей», — обратилась певица к тем, кто пытается добиться особого отношения.

Слава также рассказала, что за годы карьеры сталкивалась с просьбами о совместных снимках от родственников мэров и депутатов, а также от самих представителей власти. Однако ни для кого из них она не стала делать исключения. «Я как была девчонкой из народа, так и осталась. Просто надела блестящее платье. У меня нет такого, что кто-то считает себя лучше всех. Я не делаю никаких снисхождений, никаких. Имейте в виду, администраторы и самые крутые ребята», — заявила исполнительница.

Впрочем, в последнее время Слава не раз оказывалась в центре внимания из-за своего поведения на публике. Так, на шоу «18 друзей Дробыша» певица неожиданно прервала общение с журналистами. Артистка успела ответить лишь на вопрос о своем платье, после чего с недовольным выражением лица развернулась и ушла. Причину такого поступка она объяснять не стала. На фоне в этот момент кто-то громко кричал, поэтому нельзя исключать, что именно посторонний шум вывел исполнительницу из себя.

А в сентябре Слава устроила разнос коллегам по шоу-бизнесу. Досталось в том числе Ларисе Долиной: исполнительница усомнилась, что участие в телевизионных проектах само по себе говорит о популярности артиста. По мнению Славы, куда важнее востребованность на концертах. Кроме того, она раскритиковала звезд, которые позволяют себе грубость в общении с обслуживающим персоналом.

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