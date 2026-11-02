Подальше от солнца и лучше в чехлах: как правильно хранить автомобильные шины

Перед отправкой покрышек на «зимовку» лучше проверить их состояние на наличие повреждений, порезов и прочих дефектов. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН.

Ночные заморозки, иней, местами – снег на улице недвусмысленно намекают: резину надо поменять! Вопрос «пора или не пора?» уже не стоит. Зато стоит другой – а где хранить комплект покрышек, которые снял с машины, да так, чтобы они не испортились?

Давайте разберем по пунктам.

ПОДГОТОВКА К ХРАНЕНИЮ

- Перво-наперво шины необходимо вымыть. Грязь, песок, остатки дорожных реагентов вредно воздействуют на резину. Агрессивные вещества заметно ускоряют процесс ее старения, так что срок службы грязных шин сокращается, - рассказывает технический эксперт холдинга «Кордиант» Олег Марков.

Также не лишним будет удалить камешки, застрявшие в рисунке протектора. Вопреки распространенному мифу, они не влияют на баланс колеса, но и пользы от них никакой. А вот вред может быть – в виде повреждений того же протектора.

Перед отправкой покрышек на «зимовку» лучше проверить их состояние на наличие повреждений, порезов и прочих дефектов. Чтобы быть уверенным, что, когда придет время, они не подведут.

Еще один простой совет – нанести мелом или маркером пометки на шины с указанием места, где они стояли. Например «переднее правое» или «левое заднее». Это делают, чтобы потом не путаться, какое колесо куда ставить. Либо, наоборот, чтобы чередовать задние шины с передними для их более равномерного износа.

Бонусом можно обработать покрышки специальной силиконовой смазкой, защищающей резиновый состав от излишнего высыхания. Услуга недорогая – на сервисах ее обычно предлагают за 200-500 рублей за весь комплект.

Ночные заморозки, иней, местами – снег на улице недвусмысленно намекают: резину надо поменять! Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН.

ГДЕ ХРАНИТЬ

Для начала – где точно не надо. Не стоит складывать покрышки в общественных местах – общедомовых холлах, коридорах на этажах, на лестничных проемах, в тамбурах квартирных блоков. Во-первых – вряд ли это оценят соседи. А во-вторых – и в главных! – это прямое нарушение правил пожарной безопасности. Даже если вам кажется, что «они никому не мешают» - скорее всего, именно кажется. И в любом случае, подобный аргумент не спасет от возможного штрафа от управляющей компании или МЧС. А штраф солидный – до 15 тысяч рублей.

Также не следует оставлять покрышки в жилом помещении. Резина в процессе хранения выделяет ядовитый фенол, который вреден для здоровья. Не говоря уже о неприятном запахе.

- Оптимальное помещение должно быть темным, сухим, защищенным от перепадов температуры и влажности, а также прямых солнечных лучей, - рассказывает Олег Марков. – Идеальные условия – температура +10… +25 градусов и влажность – на уровне 60%.

Лучше всего, конечно, подойдет гараж или подвал жилого дома (если там сухо и достаточно тепло). Балкон – тоже доступный вариант, но только, если он застеклен и защищен от морозов. Хотя спастись от солнечных лучей тут будет сложнее, а ультрафиолет плохо влияет на резину, вызывает ее высыхание и появление микротрещин. Так что в этом случае покрышки лучше спрятать в чехлы либо хотя бы закрыть плотной тканью.

- К слову о чехлах – их лучше выбирать из «дышащих» материалов, - добавляет Олег Марков. – Герметичная пленка без вентиляции создает конденсат, который также ускоряет старение покрышек плюс повышает риск коррозии дисков.

Еще можно сдать резину на склад. Многие шиномонтажные сервисы предлагают такую услугу, а стоимость сезонного хранения в Москве обычно стартует с отметки в 5 тысяч рублей за комплект.

Можно обработать покрышки специальной силиконовой смазкой, защищающей резиновый состав от излишнего высыхания. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН.

КАК ХРАНИТЬ

Тут многое зависит от того, надеты ли шины на диски? Если нет, то хранить их нужно вертикально – на ребре. А не лежа.

- В положении «лежа» под собственным весом шина постепенно деформируется. Потом могут возникнуть проблемы с посадкой и балансировкой, - предупреждает Олег Марков. – Главное – убедиться, что колеса никуда не укатятся. И раз в 3-4 недели надо поворачивать покрышки на 30-45 градусов (как бы прокручивая их на месте), чтобы нагрузка распределялась равномерно.

Если же шины с дисками, то их лучше складировать стопкой. В горизонтальном положении весь вес берет на себя уже диск, так что резина так не деформируется. Зато деформируется в случае вертикального хранения – собственно, из-за лишнего веса.

- Еще вариант – подвесить колеса за диск на специальную балку под потолком. Если такая есть. Только используйте специальные крюки/держатели, чтобы не повредить борт, - добавляет Олег Марков.

Наконец, важно убедиться, что рядом с колесами нет химикатов. Машинные масла, смазки, растворители и прочие технические жидкости в случае протекания и попадания на резину способны «загубить» ее за несколько часов!

И, разумеется, не стоит складывать шины вплотную к отопительным приборам. Расстояние до ближайшей батареи должно быть не менее метра.

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