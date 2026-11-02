На президентских выборах в Болгарии впервые победила женщина — 62-летняя Илияна Йотова. Фото: REUTERS.

На президентских выборах в Болгарии впервые победила женщина — 62-летняя Илияна Йотова. Для России ее победа — неплохая новость, ведь политик солидарна со взглядами премьера страны Румена Радева, работала с ним в связке долгие годы. А его нельзя назвать сугубым противником нашей страны.

КТО ТАКАЯ ИЛИЯНА ЙОТОВА, БИОГРАФИЯ

Экс-командующий болгарскими ВВС Радев сам был президентом два срока подряд. Йотова занимала при нем должность «вице».

В мае Радева избрали премьером (Болгария — парламентская республика), а Илияна стала и.о. президента. Теперь она набрала на выборах 57,56% голосов (у ее главного оппонента, симпатизанта Зеленского Андрея Гюрова — 39,48%).

Йотова родилась в Софии, по образованию филолог. Работала на Национальном ТВ, в том числе ведущей. Ее путь в политику начался с работы в пресс-службе Болгарской социалистической партии, которая поддерживала Радева.

Йотова родилась в Софии, по образованию филолог. Работала на Национальном ТВ, в том числе ведущей. Фото: REUTERS.

КАК НОВЫЙ ПРЕЗИДЕНТ БОЛГАРИИ ОТНОСИТСЯ К РОССИИ

Радев и Йотова выступили против поставок болгарского оружия Зеленскому, в 2023-м было наложено президентское вето на отправку в Киев списанной бронетехники (парламент, правда, это вето преодолел).

Оба оппонировали тем антироссийским санкциям Евросоюза, которые явно вредили Болгарии, — например, ограничениям против «Росатома» (единственная АЭС в Болгарии построена советскими специалистами, Брюссель добился её закрытия, а для перезапуска нужна помощь России).

Йотова поддержала множество шагов Радева по формуле: «Не ссоримся с ЕС, но тихо сопротивляемся опасным действиям Брюсселя». Поэтому обоих политиков называют «русофилами в рамках возможного».

Илияна постарается лишний раз не злить Евросоюз. Она не скупится на символы внешней лояльности — на всех ее выступлениях болгарский флаг стоит рядом с флагом ЕС.

Любит она и вспоминать и о своей десятилетней работе в Европарламенте, где до 2017 года входила во фракцию Прогрессивного альянса социалистов и демократов. И, в частности, продвигала вступление своей страны в Шенгенскую зону.

Илияна постарается лишний раз не злить Евросоюз. Фото: REUTERS.

МОЖЕТ ЛИ БОЛГАРИЯ ЗАБЛОКИРОВАТЬ САНКЦИИ?

Москве не стоит ждать от маленькой Болгарии блокировки решений ЕС или отмены санкций, считает эксперт по Центральной и Восточной Европе, доцент Финансового университета при правительстве РФ Вадим Трухачев.

«Этим летом София грозилась заблокировать 21-й пакет санкций против России, поскольку он невыгоден Болгарии, но все разговоры на эту тему быстро прекратились, когда Брюссель пригрозил давлением, — объяснил KP.RU Трухачев. — Даже при самом русофильском руководстве Болгарии удастся заблокировать не более 10% наиболее ущемляющих её санкций из очередного антироссийского списка. На оставшиеся 90% придется соглашаться».

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