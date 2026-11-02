ЦИК Болгарии объявил результаты выборов: Йотова побеждает после подсчета 98,4% голосов

Илияна Йотова одержала победу на президентских выборах в Болгарии. Фото: REUTERS.

Илияна Йотова одерживает победу на президентских выборах в Болгарии, следует из данных Центрального избирательного комитета.

По данным на 4.00 понедельника 2 ноября, после обработки 98,43% протоколов Йотова и кандидат на должность вице-президента Кирил Вылчев получили уже 57,6% голосов избирателей. Соперник Йотовой Андрей Гюров набрал 39,4%.

Ранее сообщалось, что болгарский политик Андрей Гюров, проигравший на президентских выборах в этой стране, признал своё поражение. При этом он призвал болгарское общество стремиться к единству, а не к расколу.

Илияна Йотова стала первой в истории Болгарии женщиной-президентом после отставки с поста главы государства Румена Радева. Будучи вице-президентом, она заняла эту должность автоматически. Теперь Йотова стала ещё и первой женщиной-президентом, победившей в ходе выборов.

Ранее Йотова заявила о необходимости сделать Болгарию дипломатическим каналом в диалоге с Россией.