Европа совершила фундаментальную политическую ошибку: Россию там не понимают и очень боятся

Глава Финляндии Александр Стубб заявил, что ситуация с безопасностью в Европе становится всё сложнее из-за роста гибридных угроз и международной напряжённости. И обвинил Москву в недружественных действиях на континенте. Фото: Thomas Trutschel/Photothek Media Lab/Global Look Press

После разговора с Владимиром Путиным глава Финляндии Александр Стубб призвал активнее вкладываться в оборону, безопасность и подготовку к возможным кризисам. На открытии 258-го курса национальной обороны в Доме сословий в Хельсинки Стубб заявил, что ситуация с безопасностью в Европе становится всё сложнее из-за роста гибридных угроз и международной напряжённости. И обвинил Москву в недружественных действиях на континенте.

На Радио «Комсомольская правда» говорили с политологом Алексеем Пилько.

ДО МИРА - КАК ДО КИТАЯ

- Мы движемся к миру?

- Мы к миру не движемся. До окончательного урегулирования конфликта может немалый срок пройти, - приводит слова Пилько KP.RU.

- А что есть окончательное урегулирование?

- Это прочный мир, новая архитектура безопасности.

- Во время этого пути возможны заморозки?

- Отдельные договоренности могут быть. Но я особой смены риторики в Европе не вижу.

ЗАШЛИ ДАЛЕКО

- Но в Европе зазвучали более осторожные высказывания?

- Европейские элиты понимают – дальше или прямая война с Россией, которая будет ядерной, или учет позиции России по Украине, который они сделать не могут, потому что уже зашли слишком далеко.

- Договариваться пока не хотят?

- Они стали бы договариваться, если бы рухнул фронт, наша армия вышла к Днепру. Было бы взято Запорожье, возникла угроза Киеву. Тогда побежали бы договариваться.

- А что полагают сейчас?

- Что ситуация на фронте для них развивается нормально.

- То есть?

- Российская армия медленно наступает, украинская армия медленно отступает. Украину пока финансируют, она экономически не рушится. Ну и вдруг у русских что-то произойдет в очередной раз? Вдруг власть переменится?

Российская армия медленно наступает, украинская армия медленно отступает. Фото: Алексей Коновалов/ТАСС

СМЕЩЕНИЕ ВЕКТОРА

- Но сейчас-то страна более монолитная, чем в декабре 1991-го?

- Они надеются, что может сместиться политический вектор нашей страны. Но такая оценка ситуации происходит из фундаментальной политической ошибки.

- В чем она?

- Европейские элиты полагают, что русские – те же советские, но получившие доступ к каким-то бОльшим материальным благам. Они считают нас людьми, жившими в СССР образца конца 80-х, но у нас совершенно другое общество. Они этого не понимают.

ПОЛЬСКОЕ СУМАСШЕСТВИЕ

- Они не понимают и того, что русские не сдаются? Вот глава МИД Польши Сикорский сказал, что «в Европе, принято считать, что русские всегда побеждают. Это не так».

- Ну, сами-то поляки никого не побеждали за последнюю сотню лет. Само это государство исчезало с политической карты мира с 1795 по 1918 год. В отличии от нее Россия обладает колоссальной репутацией победителя. При том именно мы сделали так, что Польша перестала быть великой державой, и никогда уже ею не будет.

- За это польский истеблишмент будет к нам враждебен всегда?

- Мы украли польскую мечту о том, что Польша может быть великой державой, равной Франции или Англии.

- А разве поляков не устраивает по этой части их нынешнее положение?

- Люди, которые находятся в политической элите, и обычные обыватели – это две разные сущности. Рядовой поляк плевать на Украину хотел. В отличие от польской элиты - там особый тип сознания.

Рядовой поляк плевать на Украину хотел. Фото: Marek Antoni Iwanczuk/Keystone Press Agency/Global Look Press

- Так что насчет «мифа о непобедимой России»?

- Это у Сикорского в голове. Это специфический персонаж, воевавший с советскими войсками в Афганистане на стороне моджахедов. Он отбитый на всю голову.

- А в целом польские элиты боятся войны с Россией?

- Как огня! Они отшатываются от такой перспективы. Можно сколько угодно рассуждать, как Россия воевала, но если внимательно изучим историю, то увидим, что Россия – это великая военная держава с огромной репутацией победителя.

БЕССИЛИЕ БЕЗ АМЕРИКАНЦЕВ

- Европа это подзабыла?

- Да. Думаю, скорее всего, мы избежим полномасштабной войны России с европейскими странами. Но выше среднего вероятность отдельных российских военных акций в отношении целей на территории Европы.

- Ответная реакция?

- Мы удивимся, насколько мягко и слабо поведет себя в этом отношении Европа, увидев, что никакой поддержки от американцев они не получат, а перспектива уничтожения самых ценных активов европейской промышленности во весь рост встанет.

- Почему Штаты не будут помогать Европе?

- Ну, например, Саудовская Аравия как актив для американцев куда ценнее той же Польши, и ценнее большинства союзников по НАТО - там нефтедоллары, это стратегический союзник. Но даже такого союзника американцы не спасли. Теоретически, конечно, американцы могут вмешаться в конфликт в Европе, но тогда это - ядерная война между Россией и США.

- В которой не выиграет никто?

- Мы проиграем, американцы проиграют, европейцы проиграют. И Китай лет на 300 станет гегемоном во всем выжившем мире. И американцы ничего с этим не сделают — если, конечно, там кто-то выживет после ядерной войны с Россией.

ЯНКИ ВСЕ ПОНИМАЮТ

- Американцы все это понимают?

- Там знают: худший кошмар – это война в Европе с вовлечением России, европейских стран НАТО и, естественно, США. Тогда они проиграют всё, а Китай почти все сохранит.

- Штаты не могут подобного допустить.

- Они, скорее, пойдут на то, чтобы Россия «воспитала» Европу парой ударов, а потом выступят как миротворцы: ну-ка, прекращайте, что это такое… Это более реалистичный сценарий, чем то, что США по полной впишутся за Европу в нынешних условиях.

- А зачем Европе вообще воевать — у них демонстрации, погромы, им надо свои проблемы решать...

- Потому, что другого пути, как разбить Россию самим, раз не получилось руками украинских прокси, и ограбить ее, у них нет. Ну, так, чтобы вернуть свою модель европейского благосостояния. Либо так, либо Европа по уровню жизни откатывается на уровень Египта или Марокко.

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