Тайные квартиры и частые угрозы: какие тайны раскрылись после смерти Сергея Соседова

Музыкальный критик, телеведущий Сергей Соседов скончался в сентябре в Якутии, куда ездил в рабочую командировку. Фото: Лариса КУДРЯВЦЕВА/ЭГ.

Музыкальный критик, телеведущий Сергей Соседов скончался в сентябре в Якутии, куда ездил в рабочую командировку. Соседов взял подработку — должен был возглавить жюри конкурса красоты и моды, с этими организаторами работал не в первый раз, бывал на их мероприятиях в других регионах. Поселили его в лучшей из имеющихся в городе Нерюнгри гостинице. Соседов поднимался в своей номер по длинной лестнице, оступился, упал и получил травму головы, несовместимую с жизнью. Умер музыкальный критик в местной больнице, смерть наступила в результате черепно-мозговой травмы, перелома свода черепа, кровоизлияния в мозг.

Скоропостижную смерть 58-летнего Сергея Соседова продолжают обсуждать на ток-шоу.

ВЕРСИИ СМЕРТИ СОСЕДОВА ОТ ЕГО ДРУЗЕЙ

2 ноября в эфире ток-шоу «Малахов» собрались знакомые Соседова, которые выдвигали собственные версии гибели звезды экраны. Прозвучали предположения, что Сергея Васильевича могли отравить или даже подтолкнуть… Если бы такое случилось, то это показали бы анализы после проведенной судебно-медицинской экспертизы. Видеозапись (как Соседов поднимался по лестнице и моментом падения) сразу изъяли из гостиницы представители правоохранительных органов. Организатор конкурса эту запись видел, говорит, что Сергей был на лестнице один.

Организатор конкурса красоты, продюсер Виктор Беззубов смотрел запись вместе с сотрудниками правоохранительных органов, тогда Сергей был еще жив, его оперировали в больнице: «Сергей поднимается спокойно по этой длинной лестнице, потом площадочка, он поворачивается на ней, проходит. Там далее еще четыре ступеньки, он становится на третью ступеньку и то ли оступается, то ли поскальзывается и навзничь падает вниз. Мы замедляли — он упал на затылок. Никого не было рядом...»

Подруга Соседова Олеся Сазыкина выдвинула свою версию ЧП в ток-шоу: «Сергей много раз давал определенные интервью, был борец за справедливость, патриот. Он всегда говорил честно в отношении тех российских звезд, кто уехал за границу. Был момент, когда он дал интервью и ему начинали поступать угрозы от тех, кто уехал... Ему каждый день сыпались угрозы». Продюсер Леонид Дзюник подтвердил, и сказал, что ему также поступали угрозы по телефону: «Мы с Сергеем часто встречались на каких-то программах то одном канале, то на другом. Мне сделали операцию на сердце из-за переживаний после этих звонков. Сережа мне говорил — что ты обращаешь внимание, мне через день такие звонки поступают...»

Показали в эфире и справку о смерти Соседова, где указаны три пункта в причинах смерти: перелом свода черепа, кровоизлияние субдуральное, падение с лестницы.

Сергей Соседов скончался после падения с лестницы. Фото: кадр программы телеканала "Россия"

ДВЕ ТАЙНЫХ КВАРТИРЫ СОСЕДОВА

Предпринимательница Александра Рашель рассказала, что «тихо» дружила с Сергеем и продала ему по выгодной цене квартиру площадью 90 кв м в Москве — с кухней, кожаными холодильниками и с окном в ванной комнате. Женщина сообщила, что эту квартиру Соседов сдал соседке из этого же подъезда за 60 тыс. руб. в месяц. Как выяснилось, сейчас и в этой квартире, и в соседней живут мужчины мигранты, платят по 10 тыс. руб. за койко-место. Корреспондентам ток-шоу дверь квартиры (которая предположительно принадлежит Соседову) не открыли, но спустя некоторое время оттуда вышел мужчина и уехал на велосипеде.

Подруга музыкального критика Олеся Сазыкина сообщила в эфире, что ей Соседов говорил о другой покупке недвижимости — новой квартиры в только еще строящемся доме.

Как известно, Сергей Соседов жил скромно — в старом доме в «двушке» с мамой Антониной Петровной. Давно мечтал купить квартиру, чтобы ее сдавать и тем самым обеспечить себя на пенсии. Странно, что близкие родственники (мама и родной брат) не знали о той недвижимости Сергея Соседова, о которой рассказали в эфире.

Сергей Соседов жил с пожилой мамой Фото: социальные сети.

КАК УПАЛ СОСЕДОВ

Напомним, что Сергей Соседов от стойки администратора гостиницы пошел в своей номер. Поднимался по лестнице и упал. Администратор вызвал «Скорую» и побежал за Виктором Беззубовым, который жил в соседнем номере с Соседовым. Беззубов подбежал к лежащему Соседову: «У него начало прерываться дыхание. Мы пытались ему делать искусственное дыхание. «Скорая» приехала моментально. Мы положили его на носилки, вынесли к «Скорой». В больнице сообщили, что он в тяжелом состоянии, на консилиуме решили, что нужно делать операцию. Позже сообщили, что в 22.45 по местному времени, что Сергей Васильевич скончался. Так как травма у него была несовместима с жизнью». Беззубов сразу рассказал, что он увидел на записи падения Соседова: «Это страшно — как он летел. Но там не видно ног, поэтому непонятно — он то ли споткнулся, то ли поскользнулся. Упал на затылок и потерял сознание. Крови не было, он просто очень сильно ударился головой…» То есть: Сергей поднялся до пролета, прошел его, сделал шаг на очередную ступеньку и упал назад.

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