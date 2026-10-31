Тайный ребенок Сергея Соседова: Новый скандал после смерти известного музыкального критика

Сергей Соседов скоропостижно скончался на 59-м году жизни Фото: Лариса КУДРЯВЦЕВА/ЭГ.

1 ноября 2026 года — 40 дней после смерти Сергея Васильевича Соседова. Телеведущий и музыкальный критик Сергей Соседов скоропостижно скончался на 59-м году жизни в ЦРБ города Нерюнгри в республике Саха. В Якутию Соседов полетел ради подработки — должен был возглавить жюри регионального конкурса.

В тот день, когда Соседов должен был вернуться домой в столицу — прилетел самолет с его телом. 88-летняя мама Сергея тяжело переживает горе.

Антонину Петровну Соседову поддерживают члены семьи: 66-летний старший сын Владимир Соседов с женой, внучка 39-летняя Наталья, внук 42-летний Алексей. С сыном постоянно на связи, навещает внучка, внук, правнуки. Антонина Петровна жила много лет вдвоем с младшим сыном Сережей, мама и сын были очень привязаны друг к другу — жили дружно, в любви и уважении. Соседовым сообщили, что Сергей Васильевич скончался из-за последствий травмы, полученной в результате несчастного случая: неудачно спотыкнулся (или оступился) и упал с лестницы в гостинице. Маме озвучили результаты судебно-медицинской экспертизы: смерть наступила в результате черепно-мозговой травмы, перелома основания черепа, кровоизлияния в мозг.

ВЫМЫШЛЕННЫЙ РЕБЕНОК

Старенькая мама Соседова знает, что в Сети и на ТВ много говорят о ее сыне — радуется, что помнят. Информацию ей передают сын и внучка.

Когда появилась информация о том, что у Сергея Васильевича якобы есть сын — никто из близких родственников эту информацию серьезно не воспринял. Сам Сергей Соседов неоднократно заявлял — детей нет, встретить любимую женщину тоже не повезло. Соседов в одном из последних интервью на родном для себя телеканале сказал, что раньше переживал, а теперь уже нет (поздно) об отсутствии детей: «Я раньше мечтал о детях, но не говорил о своих сомнениях, а они у меня появились. Дело в том, что сегодня другое время, другая эпоха, другие дети, их надо по-другому, наверное, воспитывать. А я человек советской закалки...»

Сергей Соседов с мамой Фото: Личная страница героя публикации в соцсети.

В эфире ток-шоу одного из телеканалов раскручивают версию о том, что у Соседова якобы была тайная любовница Анна и сын Федор. В пользу это версии показали, что на могиле музыкального критика теперь появился на самом видном месте (как бы случайно) венок с надписью «от Анны и Феденьки», телевизионщики засняли еще раньше в день похорон женщину, которая стояла в стороне и держала на руках якобы младенца… Пользователи в Сети уверены, что это инсценировка задумана ради старта новой серии рейтинговой темы в ток-шоу — тайная семья Сергея Соседова.

На эту тему уже высказались и известные, и неизвестные подруги Соседова. Певица Ольга Зарубина: «Сережа был не тот человек, который бы все это скрывал. Поэтому не верю в тайную жену с ребенком. Это хайп на теме». Певица Азиза считает также: «Никого у него не было».

Подруга Лариса Курганова рассказала KP.RU: «Антонина Петровна сказала мне, что главное для нее то, что люди помнят о ее Сереже. Я прямо спросила про наличие ребенка у Сергея, может скрывал. Она ответила, что это чушь полная, так как у них не было секретов друг от друга. От себя хочу добавить, что никто из первого круга родственников и друзей в эту историю не верит. Сейчас буду раскручивать «тайного ребенка» ради рейтингов и хайповой темы. И даже тест ДНК проведут — с каким-нибудь троюродным братом или двоюродной тетушкой. Последний год у Сережи был обычный — зимой он продолжал восстанавливать ногу, которую сломал в конце прошлого года. С ногами у него постоянно приключались какие-то истории — летом пять лет назад в Витебске в командировке он неудачно позанимался в спортзале, в итоге попал в больницу с разрывов ахиллова сухожилия, после операции наложили гипс. Периодами жаловался на усталость, принимал какие-то таблетки, ходил в бассейн, делал зарядку — все как у всех. Не пил, но курил. Мы поняли зачем нужна эта история с тайным ребенком. Но вреда от этого не будет — пусть обсуждают. В каждой такой программе его коллеги говорят только хорошие и добрые слова о Сереже. Никто никогда ни одного дурного слова о нем не сказал...»

1 ноября 2026 года — 40 дней после смерти Сергея Васильевича Соседова Фото: Борис КУДРЯВОВ.

Мама Соседова рассказывает, что единственная жалоба на здоровье, которая была у ее младшего сына — пониженное давление. В разговорах с друзьями сына Антонина Петровна не исключает, что из-за усталости (перелета 7 часов и 700 км на машине) у ее сына могло упасть давление, закружиться голова — это могло спровоцировать давление. Но это предположение, Антонина Петровна говорит, что у нее еще когда был жив Сережа случались скачки давления — резке снижались показатели из-за чего она краткосрочно теряла сознание. После смерти сына ситуация изменилась — периодически у женщины давление стало повышаться.

1 ноября 2026 Антонина Петровна Соседова соберет на поминальном обеде семью: старшего сына Владимира с женой, внуков Наталью и Алексея и правнуков.

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