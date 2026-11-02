Над премьером Бельгии де Вевером нависла угроза отставки: отразится ли его уход на ситуации с замороженными активами России

Де Вевер выступает против конфискации активов в пользу Украины Фото: REUTERS.

Имя премьер-министра Бельгии Барта де Вевера известно россиянам из-за его позиции по замороженным российским активам. Именно в Бельгии расположена штаб-квартира крупнейшего международного депозитария Euroclear, на балансе которого заблокированы 109 млрд евро нашего Центробанка. А вместе со средствами других компаний и россиян — 204 миллиарда.

Де Вевер выступает против конфискации активов в пользу Украины — это, уверен он, чревато огромными рисками для европейской финансовой системы и для его страны. Ведь Бельгии в случае изъятия денег РФ пришлось бы отвечать по судебным искам.

Во многом благодаря де Веверу Евросоюз был вынужден в прошлом году отказаться от идеи об экспроприации. И вот теперь над бельгийским премьером нависла угроза отставки. KP.RU выяснил, как она может сказаться на судьбе замороженных средств.

До поздней ночи на понедельник длилось заседание кабинета министров Бельгии. Они разошлись, так и не согласовав проект бюджета страны.

Отсутствие консенсуса стало фатальным для премьера Барта-Де Вевера. Утром 2 ноября он отправился к королю Филиппу с просьбой распустить кабмин, сообщило бельгийское издание De Standaard.

В бельгийскую правящую коалицию входят пять партий. Премьер представляет националистический «Новый фламандский альянс». Де Вевер ратует за сокращение госрасходов, прежде всего на здравоохранение. Его оппоненты из левого лагеря — за рост налогов на богатых без урезания социалки.

Дефицит бюджета Бельгии достиг 5% ВВП при норме Евросоюза не больше 3%, а госдолг превысил 735 млрд евро.

Король Бельгии Филипп отложил вопрос об отставке Де Вевера, завтра он проведет консультации с представителями других партий.

ДЕНЬ ПРОСТОЯТЬ ДА НОЧЬ ПРОДЕРЖАТЬСЯ

Директор Института изучения мировых рынков Алексей Бобровский ответил на вопрос KP.RU: если Барт де Вевер покинет свой пост, какое значение это будет иметь для ситуации с активами России?

— Только от мнения премьера Бельгии ничего не зависит, — говорит эксперт. — Большую роль тут играют крупные страны с большими долговыми рынками. В первую очередь от изъятия российских средств пострадали бы Италия и Франция. Поэтому Макрон и Мелони сегодня — самые активные противники изъятия.

Если бы речь шла только об исках со стороны русских, Европа легко пошла бы на любые правовые нарушения. А вот западные инвесторы, причем объединившиеся в группу — это серьезная проблема.

Европейцы запустили другую схему. Средства, которые они ссужают Украине, они почему-то считают обеспеченными российскими активами. По сути, это тактика «день простоять и ночь продержаться».

И это станет следующей большой проблемой, когда закончится конфликт на Украине. Ни Стубб, ни другие еврочиновники даже не пытались обсуждать ее с Москвой.

«ТОТ ЕЩЕ РУСОФОБ»

Профессор Санкт-Петербургского государственного университета Станислав Ткаченко замечает: «Барт де Вевер еще тот русофоб. Бельгия поддерживала и антироссийские санкции, и финансировала поставки оружия Украине.

Но кто бы ни пришел на его место, этот человек не сможет решить проблему Брюсселя с изъятием российских активов без серьезнейших судебных издержек. Россия в любом случае оспорит это в суде и сам процесс изъятия может длиться еще годами. Так что ситуация от ухода де Вевера сильно не изменится.

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