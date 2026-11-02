У Зеленского и его защитников вовсю сдают нервы. Фото: REUTERS.

Трехсторонние переговоры по украинскому конфликту еще не возобновились, а у Зеленского и его защитников вовсю сдают нервы. С чего бы Европа рвется за стол переговоров, а киевский главарь отчаянно ищет выходы на Кремль?

Простые объяснения происходящему дали два видных американских эксперта.

ЗЕЛЕНСКИЙ ПРИПАЛ К «ИСТОЧНИКАМ»

Вчера помощник президента России Юрий Ушаков заявил: Зеленский в последнее время «передает сигналы через различные источники» о том, что хочет поговорить с Владимиром Путиным. «Раз хочет так уж переговорить – пусть приезжает», - сказал Ушаков.

Источники, по которым главарь киевского режима шлет сигналы Москве, названы не были. Но это точно не главные спонсоры Киева - ЕС и Британия. Там-то как раз убеждают, что дела у Украины идут прекрасно, а проблемы – сплошь у России.

Главный дипломат Евросоюза Кая Каллас на закончившемся саммите министров иностранных дел G20 в Соединенных Штатах заявила, что принявший в нем участие глава МИД России Сергей Лавров «много лжет» по теме войны на Украине. Вряд ли это тянет на «сигнал» о готовности Киева к переговорам.

Еще меньше годится на роль посредника Лондон. На том же саммите министр иностранных дел Британии Эд Милибэнд бахвалился: на заседании он заявил Лаврову - мол, «у него должно хватить смелости сказать Путину, что Россия не выиграет».

Это Москве, выходит, впору умолять о контактах с Киевом. Но если послушать, что говорят известные американские эксперты, то картина становится предельно ясной. Причина паники Зеленского, которому его покровители прочат «победу», находит убедительное объяснение.

Главный дипломат Евросоюза Кая Каллас заявила, что Россия лжет об успехах боевых действий на Украине Фото: REUTERS.

ПОРАЖЕНИЕ КИЕВА ПРИХОДИТ С ВОЗДУХА

«Военная и гуманитарная обстановка на Украине неуклонно обостряется, - уверен Джордж Биб, бывший руководитель отдела анализа России в ЦРУ, а ныне директор программы национальной стратегии Института имени Куинси. - Хотя продвижение российских войск на линии фронта носит постепенный характер, самую непосредственную угрозу собой представляет стратегическая воздушная кампания» России.

Если договориться о мире Зеленскому не удастся, предупреждает Биб, «Украина рискует превратиться в государство-банкрот с разъехавшимся населением и нежизнеспособной экономикой».

А договориться можно только в случае, если Запад учтет интересы безопасности России и даст юридические гарантии того, что НАТО не будет расширяться дальше. Прежде всего – на Украину.

«РУССКИЕ ОДЕРЖАТ ПОБЕДУ»

Еще более жестко оценил ситуацию для Киева американский политолог, бывший военный Джон Миршаймер, выступая на онлайн-канале норвежского профессора Гленна Дизена.

«Если посмотреть на предложения, которые Запад сейчас выдвигает для продолжения переговоров, думаю, любой человек быстро поймет, что западные идеи заведомо неприемлемы. На месте Путина вы бы прекрасно осознавали, что нельзя доверять ни Западу, ни Украине».

Миршаймер убежден: Запад, толкая Киев к продолжению войны, сам создал для России стимулы наносить Украине как можно больший ущерб, превращая ее в «страну-обрубок».

Аналитик называет чушью сказки западных политиков об «астрономических потерях» русских: «Россияне продвигаются на фронте осторожно и обдуманно. И это разумная стратегия, поскольку она сводит к минимуму российские потери».

«Путин понимает - я абсолютно в этом уверен, - что ему нужно закончить конфликт так, чтобы Украина больше не представляла бы для него серьезной угрозы, - объясняет эксперт. - Украина определенно проиграет войну, русские одержат победу». Миршаймер дает набросок того, как она будет выглядеть.

Во-первых, Россия исходит из того, что контроль над как можно большей территорией противника - лучшая гарантия своей стратегической безопасности.

Во-вторых, именно развязанная Зеленским кампания массовых атак беспилотников вглубь России заставила Москву «снять перчатки» и воевать более жестко, разрушая украинскую инфраструктуру, связанную с военными. А это заметно ослабляет позиции ВСУ на передовой.

Министр иностранных дел Британии Эд Милибэнд уверен - Россия не выигрывает Фото: REUTERS.

«ПОДУМАТЬ ОБ ОДЕССЕ И ХАРЬКОВЕ»

Что будет дальше? Прогноз от Миршаймера: «Славянско-Краматорская агломерация, по сути, последняя группа украинских городов, на которых россиянам нужно сосредоточиться. Они уже близки к тому, чтобы захватить эти два города и в итоге взять весь Донбасс.

Они также добиваются значительных успехов в Запорожской области. В ближайшие пару месяцев украинская оборона там будет смята, и россияне окажутся в очень выгодном положении».

И совсем устрашающая перспектива для Зеленского: когда русские разберутся с Херсонской областью, предупреждает Миршаймер, «им придется подумать об Одессе и Харькове». Почему? По той же причине, по которой Россия решилась на присоединение Крыма в 2014 году– чтобы там не появились военно-морские базы НАТО.

Пока вопрос о присоединении Украины к враждебному для Москвы альянсу официально не снят с повестки, существует опасность, что Одесса превратится натовскую в базу. Вопрос придется решать.

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