Черный стиль и 231 сила: Haval H7 получил эффектную версию «Космо»

В России начались продажи кроссовера Haval H7 в новой топовой версии «Космо». DiPres / Shutterstock.com / Fotodom

Российское подразделение Great Wall Motor объявило о выходе новой комплектации кроссовера Haval H7. Вариант «Космо» стал наиболее дорогим исполнением модели и отличается особым оформлением кузова и салона. Об этом рассказала пресс-служба автопроизводителя.

Главная особенность новинки — преобладание черного цвета в дизайне. В глянцевом черном исполнении выполнены фирменные эмблемы, рейлинги на крыше, корпуса боковых зеркал и элементы крепления накладок колесных арок. Кроме того, кроссовер оснастили черными легкосплавными колесами и затемненными задними фонарями. Покупателям предложат два варианта окраски кузова: «Галактический черный» и «Терракотовый сапфир».

Интерьер Haval H7 в комплектации «Космо» оформлен исключительно в черных тонах, включая обивку потолка. Кресло водителя оборудовано четырехпозиционной настройкой поясничной опоры. Передние сиденья получили функцию вентиляции с обдувом как подушки, так и спинки. Для пассажиров заднего ряда предусмотрены шторки, защищающие от солнечного света.

Силовая установка кроссовера 2026 модельного года включает обновленный двухлитровый турбированный двигатель. Его отдача составляет 231 л.с., а максимальный крутящий момент достигает 380 Нм. Мотор работает в паре с семиступенчатой роботизированной трансмиссией и системой полного привода. Разгон с места до 100 км/ч занимает 7,8 секунды.

В оснащение автомобиля входят мультимедийный дисплей диагональю 14,6 дюйма и цифровая приборная панель. В зависимости от выбранного исполнения также доступны проекционный экран, панорамная крыша и аудиосистема с десятью динамиками.

Стоимость Haval H7 в новой комплектации «Космо» на российском рынке составляет 4 249 000 рублей.

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