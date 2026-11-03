Стешин: ЕС откормил на Украине демона беззакония, который к нему же и вернулся

Военкор "Комсомольской правды" Дмитрий Стешин Фото: Оксана ЗУЙКО.

В понедельник, 2 ноября, в 19.00 мск в прямом эфире Радио «Комсомольская правда» прозвучала очередная программа «Русский дозор Бута и Гамова».

(Только изменились день и час ее выхода - обращаем на это внимание посетителей сайта и наших слушателей.)

Как повелось, мы уже опубликовали и на нашем сайте наиболее примечательные отрывки из передачию

А сейчас - следующий фрагмент…

Виктор Бут, первый зампред Комитета Госдумы по делам СНГ и соотечественников:

- …Я посмотрел очень много комментариев. (По поводу гуманитарной акции в Алешках. - А.Г.) Во-первых, американские журналисты, которые были с Newsmax, довольно комплиментарно выразились о том, как миссия была организована, что никто ни на кого не давил. Это важно.

Ну, и даже тот факт, что наши военные помогли организовать такую операцию, и жители Алешек даже взяли с собой домашних животных, это, конечно, я считаю такой хорошей информационной победой. Потому что до этого пытались подать образ россиян как каких-то орков, злых, еще каких-то… А тут оказалось, что даже животных вывезли. Это неплохо, это работает на нас.

Дима (Бут обращается к Стешину.- А.Г.), ты прав, даже сам факт того, что людям дали выбор: хотите – туда, хотите – сюда (то есть, в Россию или на Украину. - А.Г.) - это правильно. Ну, и зачем нам те, которые не хотят быть с Россией?

Дима, смотри, идет такой процесс украинизации всей Европы… И не только в экономике, когда они стали отказываться от нашего газа, от кооперации… Этот очень похоже на то, что происходило на Украине с 2014-го.

И теперь, самое интересное, этот «вирус украинизации» захватил и политические среды.

Мы видим, что происходит… Попытка переворота, будем так говорить, пока судебной инстанции, но, тем не менее, почти попытка госпереворота в Польше.

Или такой пример - когда Зеленский решил, что можно выборы не проводить… Что можно все купить, если ты банкуешь и раздаешь откаты от той помощи, которую тебе присылают. В Европе это зародилось очень быстро.

И здесь открывается такое интересное окно возможностей для нас. Чем больше они заняты собой, чем больше погружены в это, тем меньше будет у тех же поляков желания как-то дальше помогать бандеровцам… И плюс попытки тех же немцев взять реванш за 1945 год.

А. Гамов:

- Ну, не всех немцев.

В. Бут:

- Не всех. Мы говорим о правящей верхушке, не о простых людях. Твое мнение, Дима, как это сейчас чувствуется? И что на передовой действительно изменилось за последнее время, как ты видишь перспективу? Ты, можно сказать, все это ощущаешь вибрацией на кончиках пальцев… На таком чувстве, пятом ощущении, как человек, прошедший через многие конфликты, особенно с 2014-го, и особенно там. Какое мнение у таких людей, как ты, которые в это погружены, которые этим живут и этим дышат?

Д. Стешин:

- Начну с того, что в 2014-м Европа фактически легализовала в своем сердце государственный переворот, самый оголтелый, сотни жертв.

Вот эта мутнейшая история с «Небесной сотней», которую я своими глазами видел на месте расстрела, и жил в гостинице «Украина».

С заранее заложенными зарядами в ливневку, которыми подорвали «Беркут» прямо накануне расстрела, за несколько минут.

И все это Европа проглотила. Она думала, что этот демон к ней не вернется, которого она выпустила, демон беззакония.

А он, оказывается, как-то так откормился и начал шагать по Европе.

Александр Гамов, политобозреватель Радио «Комсомольская правда», журналист Кремлевского пула:

- Дух Алешек как-то повлияет на ситуацию, и каким образом, если повлияет?

Д. Стешин:

- Я боюсь, это - разовая акция для Украины чисто в политических целях. Ну, можно разные цели придумать – наладить отношения с Трампом, показать, что киевская плутократия все-таки хорошая.

Они же так любили Америку. Что случилось? И масштабировать ее на другие населенные пункты не удастся. Я, кстати, именно об этом спрашивал Лубинца. (Омбудсмен Украины. - А.Г.)

А. Гамов:

- А почему Лубинца?

Д. Стешин:

- Я его спросил: «Вы планируете вообще, возможны ли другие акции?» Много городов в таком положении, как Алешки. Он мне сказал «позже, позже» и к Яне Лантратовой переадресовал.

А. Гамов:

- Не будем забывать, что это все-таки инициатива первой леди США Мелании Трамп, которая была поддержана и нами, и Украиной.

Д. Стешин:

- Да. Даже самый последний упившийся горилки, обколовшийся промедолом оператор БПЛА все-таки уважил Меланию Трамп, не поднялась рука ударить дронами ни по нашей колонне, ни по…

В. Бут:

- Дима, представляешь, каких усилий стоило и руководству этими бесконтрольными группами, как ты говоришь, обкурившемуся, обколовшемуся оператору БПЛА… Что нужно было сделать, чтобы, действительно, никто из них не нарушил … (режим тишины. - А.Г.) Видимо, такое давление администрация Трампа оказала на аппарат Зеленского и на их военных, что прошло на удивление без единого нарушения.

Виктор Бут в студии Радио "Комсомольская правда" Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН.

Д. Стешин:

- Да.

В. Бут:

- Я согласен с тобой, во-первых, для Трампа то, что наши организовали это буквально накануне выборов, это хороший такой посыл… Что Трампу есть, что сказать своим избирателям: видите, мы же можем, вот вам, пожалуйста, пример.

А с другой стороны, раз украинцы один раз прогнулись, значит, дальше им будет намного сложнее отказывать, если Мелания Трамп вступится снова. А мы с тобой прекрасно знаем, что ситуация…

А. Гамов:

- Ну, «прогнулись», может быть, не то слово.

Д. Стешин:

- Прислушались.

А. Гамов:

- Да, прислушались и реально оценили обстановку.

В. Бут:

- Я думаю, что на самом деле гуманитарная ситуация в Алешках, конечно, сложная, долго это все там длилось. А чем она была хуже других наших городов, той же Горловки, когда они там бомбили постоянно, убивали наших…

Д. Стешин:

- И до сих пор бомбят.

В. Бут:

- От той же Дружковки, от других наших населенных пунктов. Опять же, самое главное для нас – что мы пробили эту брешь в информационном поле… И продать это как большую перемогу Зеленскому не удастся. Во-вторых, мы понимаем, что общественное мнение в США настроено очень резко против этой войны. Поддержка продолжения этой войны резко упало, и, действительно, на Трампа оказывается давление – сделать все, чтобы этот конфликт прекратить. Ведь он же обещал своим избирателям, когда избирался и первый, и второй раз, что больше не допустит, чтобы США вели непонятные войны на другой стороне… Теперь мы видим, особенно то, что случилось и с Илоном Максом, и со Starlink, и со Starshield. То есть каждый раз Украина оказывается в центре любого политического скандала, который происходит в США.

Насколько я понимаю США, рано или поздно это прилетит очень таким неприятным сюрпризом, бумерангом по Украине. Потому что американцы тоже могут терпеть-терпеть, но в конечном итоге, когда их прорывает, они это все сносят…

(Продолжение следует)

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