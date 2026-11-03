Явная выгода: какие китайские гибриды медленнее теряют в цене

Названы самые ликвидные гибридные авто с пробегом в КНР. Фото: сайт фоттон

Китайская ассоциация автодилеров (CPCA) совместно с платформой Jingzhengu подготовила рейтинг гибридных автомобилей возрастом до трех лет, которые лучше других сохраняют первоначальную стоимость на вторичном рынке. В исследование вошли модели, знакомые и российским автомобилистам. Отдельные рейтинги составили для машин возрастом один год и три года.

Среди годовалых автомобилей первое место досталось флагманскому кроссоверу Zeekr 9X. Через 12 месяцев эксплуатации его остаточная стоимость составляет 80,2% от первоначальной. Шестиместная модификация модели при выходе на рынок предлагалась за 5,65–7,27 млн рублей, тогда как сейчас ее цена находится в диапазоне 4,53–5,83 млн рублей.

Вторую позицию занял гибридный Fang Cheng Bao Ti 7, который на международных рынках известен под названием BYD Ti 7. Благодаря несущей конструкции кузова и гибридной силовой установке модель сохраняет 76,8% первоначальной цены. При запуске автомобиля стоимость составляла 2,3–2,66 млн рублей, а спустя год она снизилась до 1,77–2,05 млн рублей.

Третью строчку рейтинга занял рамный внедорожник Tank 400 в исполнениях Hi4-T и Hi4-Z. Его показатель остаточной стоимости достиг 75%. Если новая машина обходилась покупателям в 3,46–3,87 млн рублей, то через год эксплуатации ее можно приобрести за 2,6–2,9 млн рублей.

В категории трехлетних гибридов лидером оказался Tank 500 Hi4-T. За три года модель сохраняет 62,5% от первоначальной стоимости. Ранее автомобиль продавался за 4,06 млн рублей, а теперь его оценивают примерно в 2,69 млн рублей.

Второе место среди трехлетних машин получил Tank 400 Hi4-T. Его остаточная стоимость составляет 57,6%: изначально внедорожник стоил 3,39–3,51 млн рублей, а сейчас предлагается за 1,95–2,02 млн рублей.

Замыкает тройку Haval Raptor, известный на зарубежных рынках как Haval H7. Через три года эксплуатации автомобиль сохраняет 53,8% своей первоначальной цены. Стоимость новой модели составляла 2,01–2,31 млн рублей, а ее нынешняя оценка находится в пределах 1,08–1,24 млн рублей.

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