Трамп проиграл. Что изменится для России и Украины

Отношение Трампа к России выборы не изменят Фото: REUTERS.

Демократы забирают обе палаты Конгресса. В Сенате у них уже 53 места, ещё 6 не объявлены. В Палате представителей, по оценкам, будет около 255 мест из 435. Шесть сенатских кресел демократы отбили там, где годами побеждали республиканцы, — в Техасе, Огайо, обеих Каролинах. Трамп пообещал работать с новым Конгрессом и тут же выложил фото кепки MAGA с одним словом: «VETO».

Отношение Трампа к России выборы не изменят. Оно держится на его личной любви к сделкам, а не на партийной линии. Меняются возможности. Президента, потерявшего Конгресс, в Америке зовут хромой уткой: законы без оппозиции он больше не проведёт. Остаётся внешняя политика, где он по-прежнему хозяин.

Новый Конгресс соберётся только 3 января. А до того — переговоры в Абу-Даби 10–11 ноября, российскую делегацию там возглавит помощник президента Владимир Мединский. Возможна встреча Путина, Трампа и Си Цзиньпина на саммите АТЭС. В сентябре Трамп подписал закон о жёстких санкциях против России, названный в честь покойного сенатора Линдси Грэма*, а в октябре почти целиком его заморозил. Обещал за 60 дней решить, что с этим делать. Срок истекает в середине декабря. Санкции на российскую солярку уже сняты до апреля 2027 года.

После января расклад другой. Внешнюю политику Конгресс у президента не отнимет. Зато в его руках деньги. Без голосования законодателей не будет ни военного бюджета, ни финансирования правительства — а в эти законы легко вписать запрет снимать санкции без согласия Конгресса. Так уже было: в 2017 году Конгресс почти единогласно лишил Трампа права в одиночку отменять российские санкции, и он подписал этот закон, назвав его «серьёзно ущербным».

Второй рычаг — расследования. Комитеты Конгресса могут вызывать чиновников на слушания под присягой и требовать документы. Отказаться без последствий трудно. Дизельная сделка, контакты Кирилла Дмитриева, главы Российского фонда прямых инвестиций, разговоры о снятии санкций с самого фонда — всё это станет темой допросов. Каждая уступка Москве теперь будет стоить Трампу дороже.

Но и чудес ждать не стоит. Чтобы преодолеть вето, нужны 67 сенаторов из 100 и 290 членов Палаты. В Сенате демократам не хватает 11–14 республиканцев. В Палате нужно перетянуть около 35 республиканцев. Это уже тяжело.

Курс США на украинском направлении не развернётся. Он раздвоится: Белый дом будет торговаться, Конгресс — урезать ему пространство для торга. И обе стороны начнут тянуть время до выборов 2028 года.

Война же идёт по своему календарю.

*внесен в России в список террористов и экстремистов

Итоги выборов в Конгресс США: Республиканская партия Трампа теряет Палату представителей и Сенат