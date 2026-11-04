Кто станет новым Джеймсом Бондом: Джордж Клуни и Пирс Броснан ставят на одного актера

Актер Каллум Тернер. Фото: IMAGO/snapshot-photography/K.M.K, imago-images.de, Global Look Press

Как известно, Джеймс Бонд в исполнении Дэниела Крейга трагически погиб в финале фильма «Не время умирать», вышедшего в конце 2021 года. Но теперь агенту 007 предстоит воскреснуть в более молодом виде: историю о его приключениях начнут рассказывать заново. Весь Голливуд (и все фанаты Бонда) ждут, когда продюсеры назовут нового исполнителя роли. А те не спешат: кастинг длится уже много месяцев.

Бонд в исполнении Дэниела Крейга трагически погиб в финале фильма "Не время умирать". Теперь Агенту 007 предстоит воскреснуть в более молодом виде. Фото: Nicole Dove, Keystone Press Agency, Global Look Press

В самом конце октября прошли финальные пробы. Известно, что на роль претендуют три хороших молодых актера. Джош О’Коннор (сериал «Корона», фильмы «Эмма», «Претенденты», недавний спилберговский «День разоблачения»). Каллум Тернер (он играл Анатоля Курагина в британской «Войне и мире», снимался в сериале «Властелины воздуха», фильмах «Вечность» и «Только одна ночь»). И Джек Лауден (в той же «Войне и мире» он играл Николая Ростова, а больше известен по сериалу «Медленные лошади» и «Дюнкерку» Кристофера Нолана). Плюс, если верить инсайдерам, в кастинге участвует еще один актер, чье имя пока не разглашается (хотят добавить интриги). В качестве вероятных кандидатов называют Джека О’Коннелла, Джека Бартона и Джо Элвина, в качестве менее вероятных - Джейкоба Элорди, Харриса Дикинсона и Николаса Холта.

Актер Джош О'Коннор. Фото: Matteo Nardone / Keystone Press Agency / Global Look Press

Вообще-то процесс выбора Бонда затягивается уже до неприличия. Американские и британские журналисты в ожидании итогов опрашивают известных и уважаемых актеров, кого бы они хотели видеть в роли 007. Например, Джордж Клуни уже несколько месяцев назад однозначно высказался за Каллума Тернера. Гэри Олдмен с такой же уверенностью голосует за Лаудена (что неудивительно - он с ним снялся в «Медленных лошадях» и очень ценит его как экранного партнера). У них, конечно, просто есть свое мнение, и продюсеры принимать его во внимание не обязаны. Но могут и принять: они же читают все эти статьи.

Еще один кандидат на вакантную роль Агента 007 - Джек Лауден. Фото: Nils Jorgensen/Capital Pictures / www.capitalpictures.com / Global Look Press

Теперь репортеры добрались до Пирса Броснана, одного из самых любимых населением Бондов (он играл суперагента в четырех фильмах, вышедших с 1995-го по 2002 годы). И его выбор такой же, как у Клуни: Каллум Тернер!

В интервью журналу Vanity Fair 73-летний Броснан тепло отозвался обо всех троих претендентах. Но Тернера отметил особо (он с ним снимался в фильме 2017 года «Последний живой парень в Нью-Йорке»). «Понимаете, - сказал Броснан, я теперь просто человек из публики, обычный зритель, которому очень интересно узнать, кто же исполнит эту легендарную роль, вошедшую в историю кинематографа. Все кандидаты из нынешнего списка — актеры, которыми я восхищаюсь. Например, Каллум Тернер, с которым мне доводилось работать, — он очень сильный артист. У каждого из этих молодых людей есть свой голос, подходящие физические данные и яркая экранная харизма. У всех них — отличные перспективы в профессии. Кто бы ни получил эту роль, я желаю ему всего самого лучшего, а также сил и мужества. В общем, с нетерпением жду новостей, того момента, когда мы будем чествовать следующего Джеймса Бонда».

Давно известно, что режиссером следующего фильма станет канадец Дени Вильнёв, постановщик трилогии «Дюна» (последний фильм из нее выходит в декабре). Броснан от выбора режиссера в восторге. «Думаю, он потрясающе справится с этой работой, — сказал актер. — Вильнёв — режиссер, который не боится идти против канонов. Его работы — это настоящее визионерство; его подход к операторской съемке и повествованию отличается невероятной глубиной, чувственностью и эмоциональной силой. Это будет потрясающе. Это будет просто великолепно».

Еще один намек на то, что именно Каллум Тернер станет Бондом: как пишет газета The Sun, он недавно покинул пост главы Twentytwo Films Ltd - продюсерской фирмы, которую основал в прошлом году вместе со своей супругой, певицей Дуа Липой. Похоже, освобождается от второстепенных обязанностей, чтобы «расчистить поле» перед получением столь важной роли.

Напомним, что по неписаному, но соблюдающемуся уже многие десятилетия закону, Бонда - одного из символов Великобритании - не может играть американец. Только гражданин Соединенного Королевства, или, в крайнем случае, гражданин одной из стран Британского Содружества, до сих пор символически управляемых британским монархом. Скажем, австралиец (австралийцем был Джордж Лэйзенби, снявшийся в этой роли единственный раз, в картине «На секретной службе Ее Величества» (1969). По иронии судьбы, фильм считается одним из лучших в Бондиане, но Лэйзенби при этом - едва ли не худшим Бондом.

Агента 007, кроме Крейга и Броснана, в разные годы играли Шон Коннери (он был первым исполнителем роли и как раз считается непревзойденным), Роджер Мур и Тимоти Далтон.

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