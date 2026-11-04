Эра сенсорных экранов под угрозой: в китайские автомобили возвращаются кнопки

Кнопки возвращаются в китайские авто. Фото: сайт Deepal Automobile Technology Co

Китайские автомобильные бренды пересматривают подход к оформлению интерьеров и постепенно отказываются от повсеместного использования сенсорных панелей. Вместо них в салонах новых машин вновь появляются привычные механические переключатели. Как сообщает издание «За рулем», причиной перемен стали вопросы безопасности: управление функциями через экран может отвлекать водителя, а при проблемах с электропитанием сенсорные системы способны полностью перестать работать.

Одним из первых производителей, внедривших такой подход, стала Chery. В кроссовере Omoda X для настройки климатической системы и вентиляции кресел предусмотрены физические клавиши. Представитель компании Ли Йехан пояснил, что традиционные органы управления позволяют быстрее реагировать на команды и делают использование автомобиля безопаснее. Похожие решения уже применяются в BYD Tang и седане Geely Galaxy TT.

Как пишет Bloomberg, на изменение стратегии китайских компаний повлияли и требования государственных регуляторов. В частности, их беспокоят потенциальные риски, связанные со скрытыми дверными ручками и чрезмерным количеством экранов в автомобильных интерьерах. Министерство промышленности и информатизации КНР выступило с инициативой закрепить обязательное наличие физических элементов управления для функций, имеющих значение для безопасности. В их числе — включение фар и переключение передач. Ожидается, что новые нормативы начнут действовать в июле 2027 года.

Переоценка роли сенсорных интерфейсов происходит не только в Китае. В Европе организация Euro NCAP учитывает отсутствие важных физических кнопок при выставлении оценок в рамках испытаний безопасности. На этом фоне автоконцерны все чаще отходят от безоговорочного следования моде на салоны, в которых почти все функции сосредоточены на больших дисплеях.

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