Китайские новинки и корейский электроминивэн: какие авто вышли в РФ в октябре

В октябре на российский авторынок вышло 15 новых моделей. sharfsinn / Shutterstock.com / Fotodom

В октябре 2026 года российский автомобильный рынок пополнился 15 новыми моделями. Такие данные приводят эксперты аналитического агентства «Автостат» совместно с Объединенной Лизинговой Ассоциацией (ОЛА). Среди октябрьских дебютантов оказались семь легковых машин, один легкий коммерческий автомобиль, четыре грузовика и три автобуса.

Месяцем ранее активность производителей была заметно выше: в сентябре аналитики насчитали 26 новых моделей — максимальный показатель за рассматриваемый период. Тогда на рынок вышел 21 легковой автомобиль, одна модель LCV, два грузовика и два автобуса.

Все семь легковых новинок октября представляют китайский автопром. В их числе две гибридные модели: седан BYD Seal 05 DM-i и кроссовер Hongqi HS6. Еще две машины оснащены исключительно электрической силовой установкой — это седан GAC Aion RT и кроссовер MG ES5. Помимо них, российский рынок пополнили седан Roewe i6 и два пикапа: 212 Explorer 01 и Rely R8.

В категории легкого коммерческого транспорта дебютировал электрический минивэн Kia PV5 южнокорейского производства. Грузовой сегмент получил две отечественные модели — AMT 432900 и Brock M4M. Кроме того, в России появились две специализированные грузовые машины китайского бренда Liugong: B6E и B7F.

Три автобусные новинки также оказались китайскими. Речь идет о городской модели Yutong ZK6890HG и двух автобусах для междугородних перевозок — King Long L12 и Zhongtong LCK6109HO.

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