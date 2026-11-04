Volkswagen Tiguan L Pro добрался до России: как оснащен и сколько стоит

Новые кроссоверы VW снова в РФ. Alexander Fedosov / Shutterstock.com / Fotodom

Российские покупатели все активнее интересуются кроссоверами Volkswagen Tiguan L Pro. На одном из популярных сайтов объявлений размещено уже несколько сотен предложений. Автомобили можно приобрести как из наличия, так и с доставкой под заказ. Начальная стоимость переднеприводных машин составляет около 3,5 млн рублей, а полноприводные версии оцениваются минимум в 4 млн рублей.

По информации «Автоновостей дня», одна из московских компаний предлагает привезти новый Tiguan L Pro примерно за две недели. Стоимость такого заказа составляет 3,75 млн рублей. В комплектацию входят цифровая приборная панель с экраном диагональю 10,3 дюйма, мультимедийная система с сенсорным дисплеем и сиденья с обивкой из экокожи.

Оснащение также предусматривает светодиодную оптику спереди и сзади, датчик освещения, двухзонный климат-контроль и электрический привод двери багажника. Для комфорта предусмотрены обогрев передних кресел, охлаждаемое отделение в переднем подлокотнике, а также боковые зеркала с электроприводом и подогревом. Кроме того, кроссовер оборудован системой автоматической парковки.

Предлагаемая за 3,75 млн рублей модификация оснащается наиболее доступным силовым агрегатом. Это бензиновый турбодвигатель объемом 1,5 литра мощностью 160 л. с., работающий в паре с семиступенчатой роботизированной трансмиссией DSG с двумя мокрыми сцеплениями. Привод у такой версии передний.

Более востребованное исполнение Tiguan L Pro с двухлитровым турбомотором мощностью 220 л. с., роботизированной коробкой передач и системой полного привода обойдется дороже. При заказе из Китая минимальная цена начинается с 4 млн рублей. По такой стоимости автомобиль предлагают привезти в Новосибирск. В Москве и Московской области аналогичная версия стоит от 4,5 млн рублей, а в Воронеже — от 4,6 млн рублей.

При этом уже доставленные в Россию машины без пробега зачастую продаются по сопоставимым ценам. Например, в Омске стоимость Tiguan L Pro начинается с 4,57 млн рублей, в Саратове — с 4,64 млн рублей. В Оренбурге и Нижнем Новгороде за кроссовер просят от 4,65 млн рублей. Минимальные предложения до 4,7 млн рублей также встречаются в Симферополе, Пятигорске, Кемерове, Сочи, Новокузнецке, Санкт-Петербурге, Барнауле, Бузулуке и Самаре.

В диапазоне от 4,7 млн до 4,8 млн рублей такие автомобили выставлены на продажу в Челябинске, Тольятти, Набережных Челнах, Томске, Нягани, Екатеринбурге, Казани, Липецке, Уфе, Чебоксарах и Нижнем Новгороде.

Наиболее высокие цены зафиксированы у машин, которые предлагают автосалоны крупных дилерских сетей. В Москве и Нижнем Новгороде стоимость Tiguan L Pro в таких компаниях стартует примерно с 4,99 млн рублей. В Казани и Краснодаре начальная планка достигает 5,05 млн рублей, в Санкт-Петербурге — 5,1 млн рублей, а в Екатеринбурге — 5,2 млн рублей.

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