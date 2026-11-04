Налоговый удар по старым машинам отменяется: на чем теперь сосредоточилась РОАД

В РОАД передумали участвовать в дискуссии о повышении налога на старые машины. JoshBryan / Shutterstock.com / Fotodom

Ассоциация «Российские автомобильные дилеры» (РОАД) пересмотрела приоритеты и больше не выступает за увеличение транспортного налога для автомобилей старше 15 лет или введение для них дополнительных проверок технического состояния.

Теперь организация намерена сосредоточиться на совершенствовании системы электронных паспортов транспортных средств. Об изменении позиции Autonews.ru рассказал исполнительный директор РОАД Олег Баринов.

По его словам, повышение налоговой нагрузки и дополнительный техосмотр машин с большим сроком эксплуатации не относятся к мерам, которые ассоциация продвигает на нынешнем этапе своей работы.

Изначально предложение ужесточить требования к владельцам возрастных автомобилей появилось в июле 2025 года. Тогда президент РОАД Алексей Подщеколдин выступил с инициативой увеличить транспортный налог для машин старше 15 лет и обязать их проходить техосмотр два раза в год. Предполагалось, что такие меры ускорят обновление российского автопарка.

Однако идея встретила неодобрение со стороны автомобильных экспертов и общественности. Критики обращали внимание на ограниченные финансовые возможности многих россиян и предупреждали, что дополнительные требования станут серьезным бременем для собственников старых машин.

В настоящее время РОАД предлагает направить усилия на развитие системы электронных паспортов транспортных средств (ЭПТС). Соответствующие положения ассоциация намерена включить в обсуждение законопроекта «О реализации, ремонте, техническом (сервисном) обслуживании и утилизации автотранспортных средств».

Ключевая идея заключается в создании на базе ЭПТС единой цифровой истории каждого автомобиля. В такой базе предлагается фиксировать сведения о пробеге, авариях, проведенном обслуживании и ремонтах, юридических ограничениях, а также факте утилизации транспортного средства.

По мнению представителей ассоциации, подобный механизм сделает рынок подержанных автомобилей более открытым. Покупателям будет проще проверять техническое состояние машины и получать достоверную информацию о ее прошлом.

В РОАД сообщили, что в 2026 году проект уже несколько раз выносился на профессиональное и общественное обсуждение. 26 августа его концепцию представили в Общественной палате России, а 14 октября состоялось обсуждение на круглом столе в Торгово-промышленной палате. Инициативу поддержали автопроизводители, операторы ЭПТС, представители сервисных компаний и общественных объединений.

По результатам этих встреч участники предложили создать межведомственную рабочую группу. На начальной стадии ее деятельности планируется определить, какие изменения потребуются в законодательстве, а также оценить перспективы запуска пилотного проекта. Об этом сообщил Олег Баринов.

При этом у РОАД нет полномочий самостоятельно направлять федеральные законопроекты на рассмотрение Госдумы. Поэтому для реализации предложенных изменений ассоциации потребуется заручиться поддержкой субъектов, обладающих правом законодательной инициативы.

В организации подчеркнули, что выступают за решения, способные повысить безопасность и прозрачность автомобильного рынка, а не за меры, которые лишь увеличивают расходы владельцев старых транспортных средств.

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