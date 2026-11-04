Volkswagen готовит более доступный ID. Buzz: электробус ждут большие перемены

Volkswagen готовит доступный Buzz. Alexander Fedosov / Shutterstock.com / Fotodom

Volkswagen планирует существенно уменьшить цену электрического минивэна ID. Buzz в следующем поколении. Добиться этого немецкий концерн рассчитывает благодаря переходу на новую архитектуру SSP (Scalable Systems Platform), которая заменит действующую платформу MEB. По оценкам компании, унификация технических решений позволит сократить затраты примерно на 20%.

В Volkswagen признают, что высокая стоимость остается одним из главных препятствий для роста продаж модели. На немецком рынке нынешний ID. Buzz предлагается по цене от 52 300 евро. Поэтому потенциальным покупателям важно, приведет ли снижение производственных расходов к заметному удешевлению автомобиля.

Архитектура SSP разрабатывается как универсальная основа для широкого семейства электромобилей концерна. Ее планируется использовать на машинах разных классов — от небольших городских моделей до спортивных автомобилей. Руководитель Volkswagen Оливер Блуме выступает за сокращение числа технических исполнений: по его мнению, для всей линейки достаточно восьми вариантов платформы.

Для ID. Buzz переход на унифицированные компоненты особенно актуален. Из-за необычной конструкции кузова и сравнительно небольших объемов производства модель обходится дороже в изготовлении. Использование деталей, рассчитанных на массовый выпуск, должно помочь снизить себестоимость.

Еще одна особенность SSP — возможность работы с электрическими системами напряжением 400 и 800 вольт. Более высоковольтная архитектура позволит увеличить мощность зарядки и уменьшить время ожидания на быстрых зарядных станциях. Это особенно важно для тех, кто регулярно отправляется на дальние маршруты. При этом Volkswagen пока не раскрывает характеристики будущего ID. Buzz, в том числе дальность пробега на одной зарядке и ее продолжительность.

Обновления затронут не только техническую часть автомобиля. Новая платформа предусматривает развитие программного обеспечения и электронных ассистентов водителя. В этой области Volkswagen рассчитывает на сотрудничество с зарубежными партнерами.

Для китайского рынка концерн вместе с XPeng разрабатывает электронную архитектуру CEA. Первые автомобили на ее основе должны появиться в 2026 году. Для остальных регионов Volkswagen совместно с Rivian создает архитектуру SDV. Ее дебют ожидается на модели ID.1 в 2027 году, после чего технологию планируется адаптировать для SSP.

Дополнительным способом уменьшить цену могут стать литий-железо-фосфатные аккумуляторы (LFP). В отличие от ряда других типов батарей, при их производстве не требуется использовать никель и кобальт, что способствует снижению затрат. Однако такие элементы обладают меньшей плотностью энергии. Поэтому инженерам предстоит найти баланс между доступностью ID. Buzz и приемлемым запасом хода, учитывая размеры и массу модели.

Если Volkswagen сможет одновременно обеспечить конкурентную цену, высокую скорость зарядки и современную электронную начинку, электрический минивэн может заинтересовать более широкую аудиторию. Среди потенциальных клиентов — не только семьи, но и компании, занимающиеся доставкой, а также любители автопутешествий и кемпинга.

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