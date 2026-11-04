Кнопки вместо сенсоров и приборка из 90-х: чем удивил новый Volkswagen ID. Tiguan

В Германии стоимость электрического Volkswagen ID. Tiguan начинается с 42,7 тыс. евро.

Первое поколение электрокаров Volkswagen под обозначением ID не вызвало ожидаемого интереса у покупателей. Продажи оказались скромнее прогнозов, поэтому теперь немецкий производитель меняет стратегию: новым электромобилям возвращают привычные названия. Так, в линейке уже появился ID. Polo, а теперь представлен электрический кроссовер ID. Tiguan, который должен заменить модели ID.4 и ID.5.

Внешне новинка сохраняет характерные черты автомобилей Volkswagen. Дизайнеры отказались от двухъярусной светотехники и скрытых выдвижных дверных ручек. При этом спереди и сзади установлены объединенные световые элементы, формирующие модную сплошную линию. Габариты кроссовера составляют 4618 мм в длину, колесная база равна 2765 мм.

В интерьере впервые для европейского Volkswagen предусмотрен отдельный экран перед пассажиром. Однако главной особенностью оформления стали не цифровые технологии, а возвращение к классическим решениям. На дверях, рулевом колесе и под центральным дисплеем размещено множество привычных физических переключателей.

Особое внимание привлекает цифровая приборная панель с графикой в духе Volkswagen Golf IV. Разработчики воспроизвели не только внешний вид интерфейса, но и характерную сине-красную подсветку, которая в свое время вызывала немало споров среди автомобилистов.

Покупателям предложат три силовых исполнения. Две версии с задним приводом оснащаются одним электромотором мощностью 190 и 286 л. с. соответственно. Базовая модификация комплектуется батареей на 58 кВт·ч и может преодолеть около 450 км. Более мощному варианту положен аккумулятор емкостью 77 кВт·ч, обеспечивающий запас хода до 600 км.

Третье исполнение имеет полный привод и развивает 299 л. с. Его заявленная дальность пробега на одной зарядке достигает 560 км.

Среди доступных функций заявлены массаж передних сидений, распознавание светофорных сигналов системой адаптивного круиз-контроля и режим управления одной педалью. Последний позволяет замедлять автомобиль в обычных дорожных ситуациях без необходимости нажимать на тормоз.

В Германии стоимость электрического Volkswagen ID. Tiguan начинается с 42,7 тыс. евро.

Ранее сайт KP.RU писал об ОСАГО, о редчайшей модели в Москве, о рекламных войнах автомобильных брендов.