Полиция Дубая получила премиальный внедорожник: умеет плавать и делать разворот на месте

Фото: Полиция Дубая

Автопарк полиции Дубая пополнился необычной премиальной моделью из Китая — гибридным внедорожником Yangwang U8. Как сообщает журнал «За рулем», специальную полицейскую модификацию автомобиля показали на выставке WETEX 2026. Машину передадут подразделению Luxury Tourist Patrol Fleet, которое следит за порядком в популярных у путешественников районах города.

До появления Yangwang U8 в распоряжении дубайских правоохранителей уже были дорогие спортивные автомобили, включая Lamborghini Urus Performante, Lamborghini Temerario и Ferrari 812 Superfast, доработанный ателье Mansory. Теперь к ним присоединился внедорожник марки Yangwang, входящей в структуру китайского автоконцерна BYD.

В отличие от итальянских суперкаров, которые уже служат в полиции, новинка представляет собой массивный автомобиль массой около трех тонн. Его силовая установка построена по последовательной гибридной схеме и включает четыре электродвигателя общей мощностью 1197 л. с.

Бензиновый двухлитровый турбомотор не приводит колеса в движение напрямую: его задача заключается в выработке электроэнергии для подзарядки тяговой батареи емкостью 49 кВт·ч. Совокупный запас хода гибридной системы достигает примерно 1000 км. При этом внушительные габариты и масса не мешают внедорожнику ускоряться с места до 100 км/ч за 3,6 секунды.

Yangwang U8 отличается и рядом необычных технических возможностей. В частности, автомобиль умеет выполнять так называемый танковый разворот — вращаться практически на месте. Еще одна особенность модели заключается в способности держаться на воде до получаса и перемещаться по водной поверхности со скоростью до 3 км/ч.

Именно эти характеристики делают китайский внедорожник нестандартным приобретением для полицейского автопарка, где прежде преобладали высокопроизводительные машины европейских марок.

В пресс-службе полиции Дубая сообщили, что Yangwang U8 будет задействован прежде всего на патрульных маршрутах в местах, которые пользуются популярностью у туристов и отдыхающих.

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