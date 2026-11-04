Китайские бренды наступают на Европу: все детали

Китайские бренды забрали почти шестую часть авторынка Европы. Фото: сайт bestune

В сентябре 2026 года доля китайских автопроизводителей на европейском рынке новых легковых автомобилей достигла 15,8%.

За аналогичный месяц прошлого года на их долю приходилось 9,8%. Таким образом, показатель увеличился более чем в полтора раза. Об этом сообщает журнал «За рулем» со ссылкой на статистику ACEA. При этом в расчетах учитываются также Volvo и Smart, входящие в китайскую группу Geely, что отражается на совокупной доле производителей из КНР.

Крупнейшим игроком среди китайских автоконцернов в Европе остается Geely Group. В сентябре автомобили входящих в нее марок — Geely, Lotus, Lynk&Co, Zeekr, Polestar, LEVC, Smart и Volvo — приобрели 54,8 тыс. покупателей. Это на 33% превышает результат годичной давности.

Вторую строчку заняла Chery Automobile. Четыре ее бренда — Chery, Jaecoo, Jetour и Omoda — суммарно реализовали 52,8 тыс. машин. По сравнению с сентябрем прошлого года продажи увеличились на 186%.

Третье место досталось BYD: компания продала почти 50 тыс. автомобилей, улучшив прошлогодний показатель на 99%. Несмотря на практически двукратный рост, ей не удалось сохранить более высокую позицию в рейтинге.

Четвертым стал концерн SAIC Motor с результатом около 42 тыс. реализованных машин. Его продажи прибавили 24%. Замыкает первую пятерку Leapmotor, поставивший европейским покупателям 14,6 тыс. автомобилей. Именно эта компания продемонстрировала наиболее стремительную динамику: рост относительно сентября 2025 года составил 324%.

За январь — сентябрь 2026 года пять перечисленных концернов вместе продали в Европе 1,25 млн автомобилей. Это почти 12% от общего объема рынка новых легковых машин, достигшего 10,56 млн единиц. Для сравнения, годом ранее совокупная доля этих производителей составляла 7,4%.

Автоэксперт Целиков связывает укрепление позиций китайских марок в Европе с их активным предложением электромобилей и гибридных моделей. Дополнительным фактором выступает рост поставок из КНР: за первые девять месяцев экспорт автомобилей из страны увеличился в полтора раза и достиг 8,62 млн единиц.

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