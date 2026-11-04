Легенда ралли с мотором V8: британцы превратили Audi Ur-Quattro в суперкар

В Британии построили современное воплощение легендарной раллийной Audi Quattro. Tada Images / Shutterstock.com / Fotodom

Британская компания Audacious Automotive представила проект Audacious IV — современную интерпретацию легендарного полноприводного Audi Ur-Quattro. Как сообщает журнал «За рулем», разработчики сохранили внешность классического раллийного автомобиля, но оснастили его современной технической базой от Audi RS4 поколения B7, выпускавшейся в середине 2000-х годов.

При создании рестомода используются два автомобиля-донорa. Кузовные элементы заимствуют у оригинального Ur-Quattro, тогда как платформу, силовые агрегаты и электронные системы берут от RS4. От последней модели также достались геометрия шасси, подвеска, тормозные механизмы и шестиступенчатая механическая коробка передач. При этом трансмиссию и систему полного привода инженеры Audacious дополнительно усиливают и адаптируют под возросшую мощность двигателя.

В моторной гамме предусмотрен атмосферный V8 объемом 4,2 литра. В стандартном исполнении он развивает 592 л. с., а установка механического компрессора увеличивает отдачу до 740 л. с.

Кроме того, специалисты работают над еще одним силовым агрегатом — высокооборотистым восьмицилиндровым мотором, способным раскручиваться до 10 000 об/мин. Его мощностные характеристики пока не объявлены. Инженеры делают акцент на быстром отклике и способности двигателя работать на высоких оборотах. Для этого мотора также предусмотрят атмосферное исполнение и вариант с наддувом. Таким образом, покупателям предложат четыре конфигурации силовой установки.

По предварительным характеристикам, Audacious IV способен ускоряться до 60 миль в час (96 км/ч) за 3,4 секунды. Предельная скорость заявлена на уровне 200 миль в час, или 322 км/ч.

Оформление интерьера сочетает классические мотивы с отдельными деталями от RS4. В частности, от немецкой модели позаимствованы рулевое колесо и приборные шкалы, которые дополняют ретростилистику салона.

Производство Audacious IV ограничат 50 экземплярами. Из них 40 получат кузовные панели из углепластика, а оставшиеся десять будут выполнены с металлическими наружными элементами.

Начальная цена проекта составит 350 тыс. фунтов стерлингов — примерно 44,8 млн рублей по текущему курсу. Изготовление автомобиля займет около трех лет с момента оформления заказа. При этом необходимые машины-доноры заказчик должен предоставить самостоятельно: компании потребуются как оригинальный Audi Ur-Quattro, так и Audi RS4.

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