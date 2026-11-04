До 575 л. с. и 540 км на одной зарядке: Xpeng привезет в Россию два электрических кроссовера

Китайский бренд Xpeng начал выход на рынок России с кроссоверами G6 и G9. Фото: сайт фоттон

Китайская компания Xpeng, специализирующаяся на выпуске электромобилей, намерена начать продажи своей продукции в России. Интерес к бренду усилился на фоне рекордных результатов: в октябре глобальные поставки производителя впервые превысили 50 тысяч машин.

Как сообщает издание «За рулем» со ссылкой на сведения из открытых источников, первыми моделями на российском рынке станут электрические кроссоверы Xpeng G6 и G9.

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Xpeng G6 станет младшим представителем будущей российской линейки. Его кузов имеет длину 4758 мм, а колесная база составляет 2890 мм. Для нашего рынка предусмотрена полноприводная модификация Performance, оснащенная двумя электромоторами общей отдачей 478 л. с. Энергию силовой установке обеспечивает литий-железо-фосфатная батарея емкостью 80,8 кВт·ч. Согласно циклу WLTP, на полном заряде кроссовер сможет преодолеть до 510 км. Предварительная стоимость G6 оценивается в 6,95 млн рублей. Окончательные цены производитель планирует объявить позднее.

Более крупный Xpeng G9 будет представлен в России в полноприводной версии. Длина флагманского кроссовера достигает 4891 мм, а расстояние между передней и задней осями — 2998 мм. Два электродвигателя развивают суммарно 575 л. с. Аккумулятор емкостью 93,1 кВт·ч обеспечивает запас хода до 540 км без подзарядки. По предварительным данным, которые пока не получили официального подтверждения, цена этой модели на российском рынке составит от 7,9 млн рублей.

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