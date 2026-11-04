Машина сама почувствует прицеп: Hyundai учит ИИ определять вес груза без датчиков

ИИ поможет новым внедорожникам Hyundai на бездорожье и при буксировке прицепов. ellbuny / Shutterstock.com / Fotodom

Технический центр Hyundai в Сьюпириор-Тауншип (штат Мичиган) открыл вакансию инженера по системам управления на базе искусственного интеллекта. Из описания должности следует, что специалист займётся технологиями для автомобилей следующего поколения марок Hyundai, Kia и Genesis, ориентированных на североамериканский рынок. Об этом сообщает «За рулём».

В обязанности сотрудника войдут машинное обучение, обучение с подкреплением и прогнозирующее управление. В вакансии отдельно упоминаются тяжёлая буксировка и передвижение по бездорожью. Ключевая задача — научить автомобиль определять массу груза, вес прицепа и сцепление шин с дорогой без установки дополнительных датчиков.

Машина, способная самостоятельно оценивать нагрузку, сможет адаптировать работу двигателя, тормозов и системы стабилизации без участия водителя. Точная оценка сцепления позволит транспорту подстраиваться под разные условия — гравий, грязь и скользкое покрытие. В Hyundai эти решения называют «интеллектуальным ассистентом буксировки» и «адаптацией к рельефу».

Третий проект связан с алгоритмами, которые предсказывают возможные отказы узлов во время буксировки или езды по бездорожью. Если систему удастся довести до серийного производства, Hyundai сможет заранее предупреждать водителя о вероятных поломках — например, о перегреве коробки передач или отказе тормозов.

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