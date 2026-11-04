Выгода до 751 тысячи рублей: Evolute резко снизил стоимость трех моделей

Кроссоверы Evolute в РФ подешевели благодаря скидкам. Фото: пресс-служба бренда

В ноябре российский бренд Evolute пересмотрел условия специальных предложений на несколько моделей. Более крупные скидки теперь доступны покупателям электрических кроссоверов i-Joy и i-Sky, а также гибридного i-Space в переднеприводном и полноприводном исполнениях.

Как выяснили «Автоновости дня», официальные рекомендованные цены остались прежними, однако благодаря действующим акциям фактическая стоимость машин уменьшилась на 150–341 тысячу рублей. Размер снижения составляет от 3,9 до 11,4%.

Наиболее заметные изменения коснулись электрического Evolute i-Joy 2026 модельного года. Для комплектации «Бизнес» размер прямой скидки увеличили на 341 тысячу рублей — теперь она достигает 462 600 рублей. В исполнении «Сити+» прибавка к прежней выгоде составила 291 тысячу рублей, а общая сумма скидки выросла до 442 600 рублей. С учетом этих предложений приобрести версии можно за 2 661 400 и 2 881 400 рублей соответственно.

Специальные условия распространяются на автомобили, электронные паспорта которых оформлены не позднее 30 сентября 2026 года, а также на экземпляры, еще не получившие ЭПТС. Второе поколение i-Joy присутствует на рынке с декабря 2025 года. По сути, модель представляет собой адаптированный вариант китайского Dongfeng Nammi 06. Кроссовер оснащается электромотором мощностью 163 л. с., а его максимальная дальность хода достигает 386 км.

Для нового Evolute i-Sky, производство которого стартовало в октябре на предприятии «Моторинвест» в Липецкой области, впервые предусмотрели прямую скидку. Ее размер составляет 305 тысяч рублей, благодаря чему цена автомобиля снизилась до 3,21 млн рублей. В основе модели лежит китайский Dongfeng Mage EV. Электрическая силовая установка развивает 218 л. с., а заявленный запас хода равен 424 км.

Изменились и условия покупки гибридного Evolute i-Space. Пятиместная и семиместная модификации получили прямую скидку в размере 237 500 рублей после того, как прежние значения выросли на 150 и 160 тысяч рублей соответственно. При этом суммарная выгода при оплате наличными теперь достигает 696 тысяч рублей. Для полноприводного i-Space 4×4 прямая скидка увеличилась до 211 тысяч рублей, а максимальная наличная выгода — до 751 тысячи рублей.

Акционные предложения на гибридные версии действуют при условии, что ЭПТС автомобиля был оформлен до 30 сентября 2026 года.

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