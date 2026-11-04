Планшет вместо «вертикали»: Hongqi H5 получил новый салон

Марка Hongqi представила в России обновленный H5 с переработанным салоном. Фото: пресс-служба бренда

Китайская марка Hongqi в середине октября представила в России обновленную версию кроссовера H5. Внешность автомобиля изменилась минимально, тогда как салон переработан существенно. Единственная доступная комплектация оценивается в 4,48 миллиона рублей — на 200 тысяч дороже прежней версии.

Снаружи обновленный H5 получил слегка модернизированную оптику, измененный передний бампер и новые колеса с другим рисунком. Технически автомобиль остался прежним: под капотом установлен двухлитровый турбомотор мощностью 218 лошадиных сил, который работает в паре с восьмиступенчатым автоматом и приводит в движение передние колеса.

Передняя панель была полностью переработана. Вертикальный дисплей медиасистемы диагональю 12,6 дюйма уступил место планшету на три дюйма больше — теперь его размер составляет 15,6 дюйма. Более производительный процессор обеспечивает быструю и стабильную работу системы, а подключение по Android Auto и Apple CarPlay стало беспроводным. Селектор коробки передач перенесли на рулевую колонку, освободив место для двойной площадки под смартфоны с беспроводной зарядкой.

За 4,48 миллиона рублей покупатель получает девять подушек безопасности, обогрев всех сидений и рулевого колеса, передние сиденья с электрорегулировками, вентиляцией и массажем для водителя, двухзонный климат-контроль, панорамную крышу с люком, аудиосистему с 12 динамиками, дистанционный запуск двигателя и встроенный видеорегистратор. Кроме того, автомобиль оснащен полным набором систем активной безопасности, включая адаптивный круиз-контроль.

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